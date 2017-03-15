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Эдуардо Бериццо: надеюсь, не повторим судьбу "Севильи". С "Краснодаром" будем играть на победу (видео) (1)
Эдуардо Бериццо: надеюсь, не повторим судьбу "Севильи". С "Краснодаром" будем играть на победу (видео) (1)
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"Зенит" оштрафован за неявку Мирчи Луческу на интервью, "Спартак" - за использование пиротехники (2)
"Зенит" оштрафован за неявку Мирчи Луческу на интервью, "Спартак" - за использование пиротехники (2)
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Вячеслав Колосков: три клуба в Лиге чемпионов - это огромная польза для российского футбола (1)
Вячеслав Колосков: три клуба в Лиге чемпионов - это огромная польза для российского футбола (1)
"Монако" - "Манчестер Сити": Фалькао пропустит матч
Стали известны стартовые составы "Монако" и "Манчестер Сити" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Монако"[/b]: Субашич, Менди, Жемерсон, Раджи, Сидибе, Лемар, Бакайоко, Фабиньо, Мбаппе, Жермен, Силва.
[b]"Манчестер Сити": Кабальеро, Клиши, Коларов, Стоунс, Санья, Фернандиньо, Сильва, Де Брёйне, Стерлинг, Сане, Агуэро.
"Монако"[/b]: Субашич, Менди, Жемерсон, Раджи, Сидибе, Лемар, Бакайоко, Фабиньо, Мбаппе, Жермен, Силва.
[b]"Манчестер Сити": Кабальеро, Клиши, Коларов, Стоунс, Санья, Фернандиньо, Сильва, Де Брёйне, Стерлинг, Сане, Агуэро.
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