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"Монако" - "Манчестер Сити": Фалькао пропустит матч

Стали известны стартовые составы "Монако" и "Манчестер Сити" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Монако"[/b]: Субашич, Менди, Жемерсон, Раджи, Сидибе, Лемар, Бакайоко, Фабиньо, Мбаппе, Жермен, Силва.

[b]"Манчестер Сити": Кабальеро, Клиши, Коларов, Стоунс, Санья, Фернандиньо, Сильва, Де Брёйне, Стерлинг, Сане, Агуэро.
Теги: Монако Манчестер Сити
Сегодня, 22:00
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