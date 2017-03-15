Хосеп Гвардиола стал самым успешным тренером за первые 100 матчей еврокубков

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола стал самым успешным клубным тренером среди всех специалистов, которые провели в турнирах УЕФА не менее 100 матчей, сообщает пресс-служба УЕФА.



Проходящая в Монако ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов стала для тренера 100-й, причем в 99 предыдущих он одержал 61 победу при 23 ничьих с "Барселоной", "Баварией" и в этом сезоне с "горожанами". При этом УЕФА не учитывает ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов-2008/09 против "Баварии", когда Гвардиола отбывал дисквалификацию и "Барсой" руководил Тито Виланова.



Прежде среди тренеров, проведших 100 матчей в еврокубках, самым успешным был голландец Луи ван Гал, на счету которого 61 победа, 22 ничьих и 17 поражений. Таким образом, независимо от исхода встречи в Монако, Гвардиола стал самым успешным клубным тренером по итогам первой сотни матчей в еврокубках.