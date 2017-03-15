Офис дортмундской "Боруссии" был эвакуирован из-за сахарной пудры

Офис дортмундской "Боруссии" был эвакуирован из-за наличия в здании конверта с белым порошком, сообщает Ruhr Nachrichten.



В 16:15 по местному времени в полицию поступил звонок из-за нахождения неизвестного предмета в здании, после чего на пятом этаже офиса полицейские действительно обнаружили конверт, внутри которого находился белый порошок неизвестной консистенции. В 17:45 оцепление здания было снято. По данным полиции, в конверте оказалась сахарная пудра.