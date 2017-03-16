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Агент: Измайлов не завершает карьеру, он взял паузу до лета

Агент Марата Измайлова Паулу Барбоза сообщил, что футболист, покинувший "Краснодар", пока не планирует завершать спортивную карьеру.

"Марат карьеру не завершает. Он взял паузу до лета. Измайлов благодарен "Краснодару" и лично Сергею Галицкому за поддержку", – цитирует Барбозу "СЭ".
Теги: Измайлов Краснодар
Сегодня, 00:18
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