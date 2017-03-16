"Атлетико" сыграл вничью с "Байером" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" дома сыграл вничью с "Байером" и вышел в следующую стадию турнира.



Лига чемпионов. 1/8 финала



Матч 1 - 4:2



"Атлетико" М - "Байер" - 0:0



"Атлетико": Облак, Врсалько, Годин, Хименес, Эрнандес, Коке, Сауль, Тейе, Феррейра-Карраско, (Савич, 78), Гризманн, Корреа, (Гайтан, 68).



"Байер": Лено, Драгович, Едвай, Хилберт, Венделл, Баумгартлингер, Брандт, (Бейли, 86), Беллараби, Кампль, Фолланд, (Арангис, 90), Эрнандес, (Мехмеди, 87).



Предупреждения: Едвай, 67, Хименес, 72, Баумгартлингер, 77, Гайтан 90.