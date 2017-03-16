И все-таки "красно-белые"! "Монегаски" выбивают из Лиги Чемпионов команду Гвардиолы



Лига Чемпионов



1/8 финала, ответный матч



"Монако" – "Манчестер Сити" 3:1 (первый матч - 3:5) Лига Чемпионов1/8 финала, ответный матч

Голы: Мбаппе, 8', Фабиньо, 29', Бакайоко, 77' - Сане, 71'

И в первом, и во втором матче между "Монако" и "Манчестер Сити" лидерство несколько раз переходило от одной команде к другой, но в итоге чаша весов склонилась в пользу команды Жардима.рассказывает о том, как "монегаски" отыграли сначала два мяча, затем еще один и вышли в четвертьфинал Лиги Чемпионов.Субашич, Менди, Жемерсон, Раджи (Туре, 70'), Сидибе, Лемар, Бакайоко, Фабиньо, Мбаппе (Моутиньо, 81'), Жермен (Дирар, 90'), СилваКабальеро, Клиши (Ихеаначо, 84'), Коларов, Стоунс, Санья, Фернандиньо, Сильва, Де Брёйне, Стерлинг, Сане, АгуэроБакайоко, 59', Жермен, 89' - Санья, 11', Де Брёйне, 58', Стерлинг, 74'Первый матч между "Монако" и "Манчестер Сити" выдался не менее крутым, чем встречи "ПСЖ" и "Барселоны". Его сюжет и сценарий был закручен столь лихо, что ответная игра ожидалась с большой интригой. "Монегаски" были хороши в нападении, но непростительные ошибки в обороне перечеркнули их шансы на победный исход на "Этихаде". Впрочем, и итоговые 3:5 не лишили их шансов на выход в четвертьфинал, тем более что "Сити" сам не блещет идеальной защитой.За три недели между матчами "Монако" провел четыре встречи во внутрифранцузских турнирах и все их выиграл с общим счетом 12:5. При этом в трех из них не играл главный нападающий клуба Радамель Фалькао, который травмировал бедро. Не смог выйти на поле он и сегодня, но, глядя на результативность пары Мбаппе - Жермен, его потеря казалась восполнимой. Гораздо важнее, на мой взгляд, что из-за дисквалификации "монегаски" потеряли основного защитника Глика, который в этом сезоне хорош не только по основной специализации, но и в атаке - на его счету целых 5 голов."Манчестер Сити" после первой встречи провел также четыре матча и, конечно, был менее результативен, чем его соперник по 1/8 финала Лиги Чемпионов, но тоже оказался непобедимым. При этом пропустили подопечные Гвардиолы лишь однажды. Впрочем, все понимали, что сегодня им придется намного сложнее - отсутствие Отаменди и Яя Туре все-таки имеет большое значение для "Сити". С другой стороны, важно, что с игроками атаки никаких проблем у английской команды не было.Правда, на деле оказалось, что и с нападением у гостей все не очень хорошо. В первом тайме у них абсолютно ничего не получалось и вполне закономерно, что по его итогам "Манчестер Сити" не нанес ни одного удара по воротам Субашича. Во многом в этом заслуга игроков "Монако", которые значительно больше соперника владели мячом, полностью контролировали ход встречи и активно атаковали владения Кабальеро. В частности, талантливый Мбаппе с первых же минут принялся отыгрывать два гола форы и очень быстро открыл счет в матче.На 7-й минуте он заработал угловой, после розыгрыша которого сам и забил. А дело было так - Менди получил мяч от угла поля и с левого края легко ворвался в штрафную, там его, правда, быстро обезоружили, но на подборе подоспел Бернарду Силва. Португалец не стал тянуть с прострелом и выполнил точный пас на Мбаппе, который опередил защитника и сделал свое голеадорское дело. Вскоре после этого молодой француз забил еще раз, но этот гол был справедливо отменен из-за офсайда.Впрочем, второе взятие ворот в исполнении "Монако" не заставило себя долго ждать. Хозяева не собирались успокаиваться, а потому уже по итогам первых 30 минут игры они установили на табло устраивающий их счет. Фабиньо не выключился из атаки своей команды после отбора в центре поля, добежал в штрафную, где получил передачу с левого фланга от Менди и мощно пробил по воротам Кабальеро. Расстрел - и 2:0. Теперь бежать вперед и забивать необходимо было "Сити", но у них это получалось с большим трудом.В этой ситуации гостям очень кстати пришелся перерыв, в котором Гвардиола получил возможность скорректировать игру своей команды. Впрочем, аналогичный шанс был и у Жардима. Во втором тайме стало отчетливо видно, что тренер "Монако" дал установку своим игрокам отойти к своим воротам и сыграть больше от соперника. Честно говоря, удачным это решение назвать сложно. "Манчестер Сити" стал более активно играть на половине поля "монегасков" и, постепенно прощупывая почву, дошел до долгожданных моментов.Начиная минуты с 57-й, гости создали не меньше пяти хороших шансов забить гол. Активничали Сане и Агуэро, пользуясь слабиной, как правило, правого фланга защиты соперника, где начал ошибаться Сидибе. И если бы не Субашич, то "Сити" отличился бы намного раньше, чем сделал это в итоге. Вратарь "Монако" совершил несколько важных спасений, своевременно играл на выходе и даже в моменте, когда забил Сане, сделал все возможное, чтобы уберечь свою команду от гола. Но все тот же Сидибе не уследил за соперником на добивании, а потому за 20 минут до конца матча счет по итогам двух встреч стал в пользу гостей."Монегаски" удивительным образом упустили имевшееся в первом тайме большое преимущество по игре, но судьба все-таки решила наградить их за все старания. Буквально через несколько минут после гола Сане "Монако" забил третий мяч в ворота Кабальеро. Лемар выполнил точную подачу со штрафного в направлении 11-метровой отметки, где Бакайоко отклеился от всех оппонентов и неотразимо пробил точно в угол. В этом противостоянии много раз менялся лидер, но на этот раз смена оказалась последней."Манчестер Сити" оказался не способен создать еще один голевой момент в сегодняшней встрече, а потому болельщикам хозяев даже не пришлось особо волноваться в концовке матча. Гвардиола вместе со своей командой вылетает на стадии 1/8 финала и, вне всяких сомнений, попадет под большое давление по возвращении в Англию. "Монако" же, несмотря на допущенные ошибки в каждой из игр, смог благодаря своей мощнейшей атаке отыграть сначала два мяча, а затем еще один и выйти в четвертьфинал. И, пожалуй, сделали это "монегаски" вполне заслуженно.