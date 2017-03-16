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Репортаж с тренировки "Сельты" в предверии встречи с "Краснодаром" (фото, видео)

Представляем Вашему вниманию репортаж с предматчевой тренировки "Сельты" накануне матча Лиги Европы с "Краснодаром".














Теги: Краснодар Сельта Видео Rвидео Фото
Сегодня, 01:30
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