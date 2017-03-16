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Сослан Джанаев не сможет сыграть против "Манчестер Юнайтед"

Вратарь "Ростова" Сослан Джанаев не сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед". Напомним, помимо вратаря на поле "Олд Траффорд" не появятся дисквалифицированные Тимофей Калачев и Александр Гацкан.

"Безусловно, отсутствие трех ведущих футболистов - большая потеря, но у нас есть футболисты, которые смогут играть на этих позициях, правда, с меньшей игровой практикой.

Отсутствие основного вратаря также отразится на качестве игры. Но команда есть команда, и я надеюсь, что ребята сделают все возможное, чтобы компенсировать неучастие этих ребят", - сказал главный тренер "Ростова" Иван Данильянц.

ТАСС
Теги: Джанаев Ростов Данильянц
Сегодня, 02:00
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