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Хосеп Гвардиола: мы блестяще играли во втором тайме, но забыли сделать это в первом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал матч против "Монако" (1:3) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы блестяще играли во втором тайме, но забыли сделать то же в первом. После перерыва были лучше соперника, но этого не хватило.

Обычно мы показываем футбол более высокого уровня, но не сегодня. Мы сделаем выводы из этого поражения. У этой команды пока не так много опыта.

Мы станем лучше, но это сложный турнир. Иногда надо показывать особенную игру или чтобы тебе повезло. Сегодня этого не было.

У нас были моменты во втором тайме, но мы ими не воспользовались и поэтому вылетели. Стандартным положениям в таких матчах также надо уделять больше внимания. "Барса" и "Реал" забивали со "стандартов" на прошлой неделе. Мы же играли слабо, особенно в первые 45 минут", - цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

Теги: Гвардиола Манчестер Сити
Сегодня, 02:11
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