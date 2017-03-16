Гари Линекер: правило гола на выезде несправедливо

Экс-нападающий сборной Англии, а ныне известный спортивный журналист Гари Линекер выступил против правила выездного гола. Ранее в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Монако" на своем поле обыграл "Манчестер Сити", (3:1, первый матч - 3:5).



"Это правило гола на выезде несправедливо. Какая разница, на каком поле ты забил? Ни один гол не должен быть ценнее другого", - заявил Линекер в твиттере.

