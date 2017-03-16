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Гари Линекер: правило гола на выезде несправедливо

Экс-нападающий сборной Англии, а ныне известный спортивный журналист Гари Линекер выступил против правила выездного гола. Ранее в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Монако" на своем поле обыграл "Манчестер Сити", (3:1, первый матч - 3:5).

"Это правило гола на выезде несправедливо. Какая разница, на каком поле ты забил? Ни один гол не должен быть ценнее другого", - заявил Линекер в твиттере.
Теги: Линекер Манчестер Сити
Сегодня, 02:55
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№1 Написал: VirGON (Сегодня, 03:22) #
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ну не скажи,команда которая играет в гостях прилетела в другую страну,у нее не так много времени чтоб перенести акклиматизацию,плюс играют команды постоянно а тут бывают долгие перелеты и в времени чтоб отдохнуть мало.
Регистрация: 14.12.2016
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