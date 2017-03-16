Команды 1/8 финала Лиги чемпионов установили рекорд результативности

В 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17 было забито 62 гола. Этот результат стал рекордным для данной стадии, впервые появившейся в календаре турнира в 2004 году.Предыдущий максимум был установлен в сезоне-2011/12, когда 16 команд общими усилиями забили 56 мячей. Минимальный показатель фиксировался в 2004 и 2007 годах – 29 голов.