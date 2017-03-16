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Игорь Гуськов: шансы "Ростова" и "Манчестер Юнайтед" - 50 на 50

Первый заместитель губернатора Ростовской области, курирующий "Ростов", Игорь Гуськов высказался относительно шансов российского клуба в матче с "Манчестер Юнайтед".

"Неважно сколько забьют нам, важно, чтобы мы забили как можно больше. Команда у нас техничная, быстрая, сыгранная.

Да, потери нашего диспетчера Калачева и Гацкана безусловно скажутся на игре команды. Тем не менее перспективы хорошие, расцениваю шансы на выход в четвертьфинал как 50 на 50, - цитирует Гуськова ТАСС.
Теги: Ростов
Сегодня, 09:28
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