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Английские СМИ о поражении "Манчестер Сити": они это заслужили
Британские СМИ отреагировали на поражение "Манчестер Сити" от "Монако" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет команды Пепа Гвардиолы из турнира.
BBC
Получив преимущество в два мяча у себя дома, тренер "Сити" Пеп Гвардиола обещал, что его команда будет атаковать, чтобы завершить работу.
Он решил начать матч с одним полузащитником в центре поля – Фернандиньо, что оказалось недостаточно против агрессивной и молодой французской команды.
Пять группы атаки были развернуты перед бразильским полузащитником, в то время как Яя Туре остался на скамейке. Это оказалось дорогостоящей ошибкой, поскольку "Сити" были захвачены более решительным соперником.
Гвардиола заявил, что его сезон в "Сити" будет неудачным, если он не сможет выиграть трофей. Осталась последняя реальная надежда – это Кубок Англии. Сам тренер английской команды невольно стал соавтором исторического результата. Его команда стала первой в Лиге чемпионов, которая закончила борьбу, забив пять мячей в первой встрече.
Кстати, Гвардиола впервые в карьере не смог преодолеть этот раунд. Теперь только чемпион Англии «Лестер» продолжает выступать в Лиге чемпионов.
Sky Sports
Главный тренер "Сити" обещал в своем 100-м матче в Лиге чемпионов выставить атакующий состав, и наблюдал, как его команда была полностью разбита в первом тайме.
"Монако" проигнорировало отсутствие Радамеля Фалькао, который дважды отличился в Англии, но был недоступен из-за травмы бедра. Инициативу на себя взял Килиан Мбаппе.
Он забил 11-й гол в последних 11 матчах на всех соревнованиях. Еще одно напоминание о его значительном потенциале. А за первые 45 минут англичане не нанесли ни одного удара по воротам Даниэля Субашича.
The Guardian
После матча Пеп Гвардиола шел по газону, склонив голову и скрывая лицо, будто надвигался гром. Он два прикасался к своим игрокам, которые отличились лишь один раз. Надежда вспыхнула только мимолетно и, по правде говоря, его команда заслужила такое поражение. "Монако" - одна из самых результативных молодых команд в Европе, но в "Сити" ожидали совсем другой результат.
По мнению Гвардиолы, его команда "забыла" о своих возможностях с самого начала встречи, пока не вспомнила о них снова в середине. При этом тренер не признал наличие глубоких оборонительных недостатков, которые сорвали эту европейскую кампанию.
Советский спорт
BBC
Получив преимущество в два мяча у себя дома, тренер "Сити" Пеп Гвардиола обещал, что его команда будет атаковать, чтобы завершить работу.
Он решил начать матч с одним полузащитником в центре поля – Фернандиньо, что оказалось недостаточно против агрессивной и молодой французской команды.
Пять группы атаки были развернуты перед бразильским полузащитником, в то время как Яя Туре остался на скамейке. Это оказалось дорогостоящей ошибкой, поскольку "Сити" были захвачены более решительным соперником.
Гвардиола заявил, что его сезон в "Сити" будет неудачным, если он не сможет выиграть трофей. Осталась последняя реальная надежда – это Кубок Англии. Сам тренер английской команды невольно стал соавтором исторического результата. Его команда стала первой в Лиге чемпионов, которая закончила борьбу, забив пять мячей в первой встрече.
Кстати, Гвардиола впервые в карьере не смог преодолеть этот раунд. Теперь только чемпион Англии «Лестер» продолжает выступать в Лиге чемпионов.
Sky Sports
Главный тренер "Сити" обещал в своем 100-м матче в Лиге чемпионов выставить атакующий состав, и наблюдал, как его команда была полностью разбита в первом тайме.
"Монако" проигнорировало отсутствие Радамеля Фалькао, который дважды отличился в Англии, но был недоступен из-за травмы бедра. Инициативу на себя взял Килиан Мбаппе.
Он забил 11-й гол в последних 11 матчах на всех соревнованиях. Еще одно напоминание о его значительном потенциале. А за первые 45 минут англичане не нанесли ни одного удара по воротам Даниэля Субашича.
The Guardian
После матча Пеп Гвардиола шел по газону, склонив голову и скрывая лицо, будто надвигался гром. Он два прикасался к своим игрокам, которые отличились лишь один раз. Надежда вспыхнула только мимолетно и, по правде говоря, его команда заслужила такое поражение. "Монако" - одна из самых результативных молодых команд в Европе, но в "Сити" ожидали совсем другой результат.
По мнению Гвардиолы, его команда "забыла" о своих возможностях с самого начала встречи, пока не вспомнила о них снова в середине. При этом тренер не признал наличие глубоких оборонительных недостатков, которые сорвали эту европейскую кампанию.
Советский спорт
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