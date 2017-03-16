"Манчестер Сити" стал первой командой в ЛЧ, которая забила 5 голов и не смогла выйти а следующий раунд

"Манчестер Сити" в гостях проиграл "Монако" (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира. Первая встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу "горожан".



Английский клуб стал первым в истории Лиги чемпионов, который забил пять голов в первом матче, однако по итогам двух игр не вышел в следующий раунд плей-офф.



Также "Манчестер Сити" стал первой командой турнира, которая забила шесть голов в двух матчах, но не пробилась в следующий этап.