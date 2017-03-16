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Экс-владелец "Портсмута": возможно, напряженный график "Манчестер Юнайтед" сыграет "Ростову" на руку

Бывший владелец "Портсмута" Роман Дубов рассказал о том, как оценивает шансы "Ростова" в противостоянии с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы и о том, как оценивают их в Англии.

"Шансы есть всегда, и это "Ростов" в нынешнем сезоне уже неоднократно доказывал. Возможно, на руку "Ростову" сыграет и напряженный график "Манчестер Юнайтед" - в частности, недавняя кубковая игра с "Челси". Но все же надо признать, что на своем поле хозяева стадиона "Олд Траффорд" проигрывают крайне редко.

Сегодня повышенного интереса к "Ростову" в Англии нет. В прессе проскакивают короткие комментарии, авторы которых сходятся в том, что "Манчестер" пройдет в четвертьфинал Лиги Европы. Но на самом деле "Ростов" все-таки уже знают в Англии, специалисты следят за ним, и для футбольного мира эта команда - не открытие", - цитируют Дубова "Известия".
Теги: Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:55
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(0)
№2 Написал: Босх Россия (Сегодня, 11:12) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
RoDon22,
ты урод...

то есть игру сдаст,но побарахтается?
вот ты недоносок.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 10:48) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
График и у Ростова напряженный, а вот не участие в игре Гацкана и Калачева это большая потеря. Но все равно надеемся и верим, что Ростов будет биться и просто так игру не сдаст. Удачи Ростову!
Регистрация: 30.11.2015
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