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Игорь Гамула: Ибрагимович – большая проблема, но у нас есть Навас, Мевля и Кудряшов
Тренер молодежной команды "Ростова" Игорь Гамула высказал мнение об игре Златана Ибрагимовича в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между основной командой ростовчан и "Манчестер Юнайтед"?.
"Игроки "Ростова", впервые оказавшиеся на таком стадионе, захотят проявить себя с самой лучшей стороны. Думаю, никто из ребят не дрогнет, не испугается этих болельщиков. А хорошее поле – это плюс для всех.
Ибрагимович – большая проблема. Как он играет корпусом – загляденье! При своем высоченном росте форвард здорово работает ногами. Нападающий с большой буквы. Будет сложно… Но у нас есть Навас, Мевля, Кудряшов.
Калачев, Гацкан, Гранат и Джанаев? Согласен, потери серьезные. Сложно заменить этих игроков. Но сезон длинный. Нельзя пройти весь путь с одними и теми же 11 игроками. Всегда есть ребята, которые готовы выйти на поле", - цитирует Гамулу "СЭ".
"Игроки "Ростова", впервые оказавшиеся на таком стадионе, захотят проявить себя с самой лучшей стороны. Думаю, никто из ребят не дрогнет, не испугается этих болельщиков. А хорошее поле – это плюс для всех.
Ибрагимович – большая проблема. Как он играет корпусом – загляденье! При своем высоченном росте форвард здорово работает ногами. Нападающий с большой буквы. Будет сложно… Но у нас есть Навас, Мевля, Кудряшов.
Калачев, Гацкан, Гранат и Джанаев? Согласен, потери серьезные. Сложно заменить этих игроков. Но сезон длинный. Нельзя пройти весь путь с одними и теми же 11 игроками. Всегда есть ребята, которые готовы выйти на поле", - цитирует Гамулу "СЭ".
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