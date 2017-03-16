Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Игорь Гамула: Ибрагимович – большая проблема, но у нас есть Навас, Мевля и Кудряшов

Тренер молодежной команды "Ростова" Игорь Гамула высказал мнение об игре Златана Ибрагимовича в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между основной командой ростовчан и "Манчестер Юнайтед"?.

"Игроки "Ростова", впервые оказавшиеся на таком стадионе, захотят проявить себя с самой лучшей стороны. Думаю, никто из ребят не дрогнет, не испугается этих болельщиков. А хорошее поле – это плюс для всех.

Ибрагимович – большая проблема. Как он играет корпусом – загляденье! При своем высоченном росте форвард здорово работает ногами. Нападающий с большой буквы. Будет сложно… Но у нас есть Навас, Мевля, Кудряшов.

Калачев, Гацкан, Гранат и Джанаев? Согласен, потери серьезные. Сложно заменить этих игроков. Но сезон длинный. Нельзя пройти весь путь с одними и теми же 11 игроками. Всегда есть ребята, которые готовы выйти на поле", - цитирует Гамулу "СЭ".
Теги: Ростов Ибрагимович Гамула
Сегодня, 10:37
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 10:56) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Калачев, Гацкан, Гранат и Джанаев. И надо же именно к такому матчу и такие потери. Но болельщики Ростова верят в команду и желают ей удачи!
Регистрация: 30.11.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.