Килиан Мбаппе: посмотрите на мои глаза, они сияют

Нападающий "Монако" Килиан Мбаппе прокомментировал победу над "Манчестер Сити" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1)."Посмотрите на мои глаза, они сияют, это действительно удивительно. Я очень рад, и надеюсь, что это только начало. "Манчестер Сити" - одни из лучших в Европе, с игроками мирового класса, и нам удалось поднять наш уровень, совершить подвиг. Это был не их день, а наш. Мы не позволяли им играть, почти каждый момент воплощался в гол и бил по их боевому духу.Во второй половине мы были вынуждены отступить, они начали прерывать некоторые передачи, в том числе де Брюйне и Сильва. Но мы показали характер и забили третий гол, - сказал 18-летний футболист.