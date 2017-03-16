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Украинская премьер-лига может расшириться до 16-ти команд

Украинская футбольная премьер-лига может быть расширена до 16 клубов, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на украинские СМИ.

В настоящее время пять команд первой лиги начали проходить процесс аттестации, чтобы соответствовать требованиям Премьер-лиги и получить аттестат для участия в элитном эшелоне.

По словам президента Профессиональной футбольной лиги Украины Сергея Макарова, процесс аттестации проходят ровенский "Верес", черниговская "Десна", мариупольский "Ильичёвец", харьковский "Гелиос" и "Арсенал-Киев".

Данные клубы уже летом могут пополнить Премьер-лигу, и, таким образом, число команд увеличится до 16 вместо нынешних 12.
Сегодня, 10:59
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№8 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 11:46) #
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online

Ждём сообщения: к стадиону в Мариуполе подошли танки Захарченко, матч между местным "Ильичёвцем" и киевским "Динамо" прерван. Команда гостей задержана за незаконное пересечение границы.

Не хохлацкое какое-то название - "Ильичёвец".


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№7 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 11:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не интересно.
Регистрация: 6.12.2014
№6 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 11:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bazetd
Это делается только для того, чтобы было больше городов, где организуют фанатские радикальные ячейки.

в точку!
и чтобы отвлечь, не хлеба, так хоть зрелищ!


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№5 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:35) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: bazetd
Это делается только для того, чтобы было больше городов, где организуют фанатские радикальные ячейки.

Если вспомнить тех кто участвовал при событиях в Одессе, твое замечание правильное. Это попытка организовать "фанатские радикальные ячейки".
Регистрация: 29.11.2014
№4 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 11:25) #
  • +2
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Ну да - ну да...., экономика -то процветает...((, - появятся ФК "Кондитер", ФК "Бандеровец", ФК" Соколы Яроша" ну и ФК "Гитлерюгенд"....((
Регистрация: 28.12.2015
№3 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 11:22) #
  • +4
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Болеет за:
«Зенит»
Это делается только для того, чтобы было больше городов, где организуют фанатские радикальные ячейки.


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Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 11:17) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Бандероштадт по барабану.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 11:17) #
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Болеет за:
«Ростов»
Да расширить можно и до 20-ти. Это только понизит уровень чемпионата Украины. Сейчас даже такие клубы как Динамо (к) и Шахтер значительно снизили уровень и качество игры.
Регистрация: 30.11.2015
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