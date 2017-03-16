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Болельщиков попросили приходить на матч Россия - Бельгия за 3-4 часа до матча

Администрация Краснодарского края опубликовала сообщение для болельщиков к игре между сборными России и Бельгии.

Для более комфортного посещения мероприятия болельщикам рекомендовано прибывать в район расположения стадиона "Фишт" за три-четыре часа до начала матча, пользоваться услугами общественного транспорта, электропоездами "Ласточка" и такси, а также заранее определиться с парковкой автомобиля.

"Не брать с собой запрещенных при проведении массовых мероприятий вещей, в том числе громоздких предметов, оружия, огнеопасных и пиротехнических изделий, дымовых шашек, газовых баллонов, бутылок, чашек, а также упаковок ТЕТРАПАК, алкогольных напитков любого рода", - говорится в памятке на сайте администрации Краснодарского края.
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:22
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№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:29) #
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Для более комфортного посещения мероприятия болельщикам рекомендовано прибывать в район расположения стадиона "Фишт" за три-четыре часа до начала матча, пользоваться услугами общественного транспорта, электропоездами "Ласточка" и такси, а также заранее определиться с парковкой автомобиля.

Также, за это время можно посетить Абхазию.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 11:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
Занимайте очередь на досмотр с ночи, чего уж там satisfied


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Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
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