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СМИ: Виталия Мешкова сняли с матча "Урал" – "Рубин"

Вместо Виталия Мешкова на матч 20-го тура чемпионата России "Урал" – "Рубин" будет назначен другой судья, передает "СЭ". По всей видимости, им станет Артем Чистяков.

Мешков допустил серьезную ошибку в игре 19-го тура "Локомотив" – "Краснодар" (1:2), не назначив пенальти в ворота железнодорожников, и на некоторое время отстранен от судейства в премьер-лиге.
Сегодня, 11:47
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