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Источник: Федор Кудряшов приглянулся итальянским клубам

Защитник "Ростова" Федор Кудряшов попал в сферу интересов ряда итальянских клубов, утверждает ФАН.

Сообщается, что за футболистом следят представители "Дженоа", "Болоньи" и "Торино". По словам источника, клубы пока не обращались в "Ростов" и продолжат наблюдать за 29-летним защитником сборной России вплоть до Кубка Конфедераций-2017.

Трансферная стоимость Кудряшова может составить порядка 5 млн евро.
Теги: Кудряшов Ростов
Сегодня, 11:51
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№2 Написал: _бояра_ (Сегодня, 12:02) #
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online

надо объединить две новости:
ФЕДОР КУДРЯШОВ ПРИГЛЯНУЛСЯ ИТАЛЬЯНСКИМ КЛУБАМ, а еще Владислав Рыжков ранее получал приглашение от Милана
Регистрация: 10.02.2017
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
для крайнего защитника он староват ехать в европу, раньше года на 4, было бы норм


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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