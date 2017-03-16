Хавьер Грасия: игрой не очень довольны, но важно, что "Рубин" набирает очки

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия ответил на вопросы журналистов о предстоящем матче 20-го тура Чемпионата России с «Уралом».— Да, я полагаю, что у каждого может быть свое мнение по поводу этого вопроса. Я понимаю, что нам необходимо прибавлять в очень многих компонентах, и речь идет не только о результате. Были моменты по ходу сезона, когда результат не был положительным, но игрой я был доволен. А сейчас бывают такие моменты, когда есть вроде результаты, команда не пропускает, но игрой мы не очень довольны. Мы это понимаем, будем прибавлять. Разные моменты бывают по ходу сезона, но, тем не менее, стоит обратить внимание, что мы набираем очки, это важный момент. Безусловно, мы тоже хотим, чтобы игра нашей команды улучшилась. Мы будем прилагать все усилия для этого, а улучшение игры – это главная гарантия хороших результатов.— В настоящий момент наши мысли сосредоточены на матче чемпионата. Сейчас мы слишком далеко не заглядываем, о матче Кубка не задумываемся. Мы нацелены на три очка, мы очень хотим взять эти три очка. Чтобы уйти на паузу, связанную с играми сборных, на хорошей ноте. А дальше будем готовиться в том числе к кубковому матчу. Кубковое противостояние всегда носит особый характер, это матч, в котором невозможна ничья. Но сейчас мы, прежде всего, сосредоточены на матче чемпионата.— В данном отрезке «Урал» – одна из наиболее успешных команд, команда, которая выступает достаточно стабильно. У них есть такой футболист, как Бикфалфи, который находится в очень хорошей форме, забивает голы. Они выдерживают похожий стиль игры, состав сохранился, хотя и отсутствуют некоторые футболисты средней линии. Но «Урал» провел достаточно удачный отрезок. Мы помним, как складывался кубковый матче против «Краснодара». «Урал» попал в сложные условия, когда команда была номинальным хозяином, но играла в гостях. Тем не менее, они выбили из Кубка «Краснодар». «Урал» сейчас находится в очень хорошем для команды моменте.— Постепенно стараюсь изучать, язык сложный. Думаю, у детей получается лучше, чем у меня (смеется).