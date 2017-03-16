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Глава судейского комитета подтвердил отстранение Виталия Мешкова

Арбитр Виталий Мешков отстранен от обслуживания матча 20-го тура чемпионата России между "Уралом" и "Рубином", рассказал председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

"Судья Мешков допустил ошибку в матче 17-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Краснодар", не назначив в одном из игровых эпизодов пенальти. Он будет заменен на другого арбитра", - цитирует Бутенко ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе РФС, встречу будет обслуживать Артем Чистяков.
Теги: Бутенко Мешков
Сегодня, 12:03
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2
(1)
№2 Написал: Sima Питер (Сегодня, 13:07) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
В чьи ворота он пеналь не назначил?


Видимо в ворота спартака)))
Регистрация: 7.11.2016
№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 12:23) #
  • -4
  •  (6)

В чьи ворота он пеналь не назначил?
Регистрация: 7.03.2016
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