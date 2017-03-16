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Устроить жаркий прием на Кубани и сделать мечту реальностью в "Театре мечты"
Сегодня "Краснодар" и "Ростов" проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы и попытаются прорваться в следующий раунд этого турнира. Rusfootball.info рассказывает обо всем, что предшествует решающим схваткам последних представителей России на еврокубковой арене.
"Краснодар" (Россия) – "Сельта" (Виго, Испания)
Краснодар. Стадион "Краснодар"
Начало встречи – 21:00 (мск)
Арбитр – Рудди Буке (Франция)
Первый матч – 1:2
Не сыграют: Смолов – Рубен
Под вопросом: Крицюк - Эрнандес
Выездные 1:2 – не повод посыпать голову пеплом. Тем более, для "быков", которые делают ставку, прежде всего, на атаку. Думается, один мяч в ворота представитель Галисии команде Игоря Шалимова забить уж точно по силам. Вопрос в том, насколько надежно кубанцы сыграют около своих ворот.
Одним из факторов, способных склонить чашу весов в пользу "Краснодара", являются родные стены. В текущем сезоне "быки" выглядят на своем поле гораздо сильнее, нежели в других городах, к тому же можно не сомневаться в том, что сегодня вечером они получат мощнейшую поддержку, а на такой эмоциональной волне подчас можно горы свернуть.
При этом "Сельта" в Примере также выступает значительно удачнее в домашних поединках. Правда, нас больше волнует Лига Европы, а тут ситуация иная: до начала дуэли с представителями юга России подшефные Бериццо на выезде играли не хуже, чем на "Балаидосе", а в 1/16 финала расправились с "Шахтером" как раз благодаря удачному выступлению на условно его территории (донетчане принимали галисийцев в Харькове, где публика, разумеется, была на стороне "горняков"): после домашних 0:1 "кельты" сумели отыграться, а в овертайме вырвали путевку в следующий раунд.
Кадровая ситуация отнюдь не благоволит россиянам.
Федор Смолов так и не восстановился от повреждения, полученного в битве со "Спартаком", а потому вновь не сможет помочь своей команде. Под вопросом и участие в сегодняшней схватке основного голкипера "Краснодара" Станислава Крицюка. Правда, не может не радовать возвращение в строй Каборе, без которого опорная зона "быков" становится значительно менее крепкой. Наверняка сыграет против "Сельты" и Павел Мамаев, недавно вернувшийся в футбол после почти полугодового простоя. Хавбек кубанской команды выходил на замену в двух последних матчах, забил в ворота "Локомотива" и вообще здорово смотрелся во встрече с "железнодорожниками". Вопрос только в том, готов ли Павел играть с первых минут.
А вот у Эдуардо Бериццо нет практически никаких проблем. Он не может рассчитывать на Рубена, под угрозой присутствие в заявке Педро Эрнандеса, однако эти потери вряд ли способны серьезно ослабить потенциал галисийского коллектива.
Еще одним преимуществом "кельтов" может стать физическое состояние футболистов. "Сельта" играла против "Вильярреала" в воскресенье, причем в той встрече Бериццо дал отдохнуть сразу нескольким исполнителям основы. "Краснодар" же бился с "Локомотивом" поздним вечером понедельника, когда галисийцы уже спокойно готовились к вылету на Кубань, отдал тому поединку уйму сил и эмоций, а его наставник использовал почти всех лучших. Волевая победа, конечно, способна придать "быкам" уверенности, вот только успеют ли они восстановиться за трое суток?
"Краснодар" ныне находится в процессе перестройки. Игорь Шалимов явно смотрит на футбол не так, как Олег Кононов, а потому ставка на ажурные комбинации с преимущественно мелкими и средними пасами сменилась значительно бОльшим числом вертикальных передач и силовых единоборств.
Переходя от одной тактики к другой, кубанцы пока что весьма непредсказуемы, что мы можем наблюдать в их действиях после зимнего перерыва. Самый яркий пример – кубковая схватка с "Уралом", по ходу которой краснодарская команда полчаса разрывала соперника на части, а затем сбросила обороты и вернуться к тому же футболу не смогла даже тогда, когда счет стал 3:3. Поэтому очень трудно сказать, что подопечные Шалимова покажут нам сегодня вечером. Будем надеяться, что кривая их выступлений именно сейчас стремительно понесется вверх.
А еще очень не хочется повторения истории. Это я вспоминаю схватку "Сельты" и "Зенита" в финале Кубка Интертото-2000. Тогда питерцы также уступили в гостях 1:2, пропустив на 90-й минуте, дома вели 2:0, однако под конец встречи получили два мяча и остались ни с чем.
Ориентировочные составы
"Краснодар": Синицын, Мартынович, Налдо, Гранквист, Рамирес, Каборе, Шишкин, Газинский, Подберезкин, Классон, Вандерсон
"Сельта": Альварес, Мальо, Хонни, Фонтас, Кабраль, Радоя, Диас, Васс, Систо, Гвидетти, Аспас
Прогноз – 2:2
"Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия) – "Ростов" (Ростов-на-Дону, Россия)
Манчестер. Стадион "Олд Трэффорд"
Начало встречи – 23:05 (мск)
Арбитр – Гедиминас Мажейка (Литва)
Первый матч – 1:1
Не сыграют: Руни, Марсиаль – Джанаев, Гранат, Гацкан, Калачев
Два сезона кряду ростовская команда дарит настоящее чудо. Сначала – своим болельщикам в РФПЛ, а теперь – всем поклонникам российского футбола на международной арене. Подопечные Курбана Бердыева совершили уже столько подвигов, что требовать от них чего-то большего вряд ли придет кому-нибудь в голову. Это – одно из преимуществ "желто-синих" перед "Юнайтед". На плечах и ногах игроков "Ростова" нет никакой серьезной ответственности, тогда как "МЮ" просто обязан проходить какой-то безвестный клуб из России. Главное – использовать этот психологический момент в свою пользу.
Наверняка Курбан Бекиевич попытается выжать максимум и еще из одного фактора. Ростовчане сражались с "Тереком" в воскресенье, а вот "красным дьяволом" довелось поздним вечером понедельника провести тяжелейший кубковый матч с "Челси". Более того, манкунианцы не сумели вылететь из Лондона и вынуждены были добираться домой на автобусе, из-за чего прибыли в Манчестер лишь под утро вторника. Очевидно, что это скомкало и так маленький период, отведенный Жозе Моуринью на подготовку к поединку Лиги Европы, так что сегодня "Ростов" может оказаться свежее своего соперника.
Но это, увы, наши единственные поводы для оптимизма.
Неделю тому назад преимущество "Ман Юнайтед" в классе было заметно невооруженным глазом, на "Олд Трэффорд" подопечные "Особенного", скорее всего, будут выглядеть еще сильнее.
При этом отсутствие Руни и Марсиаля вряд ли способно серьезно ослабить "красных дьяволов" (а Ибрагимович, который пока что может играть только в Лиге Европы, будет лишь еще более голодным до футбола и сильно раззадоренным), тогда как травма Граната и дисквалификация Гацкана с Калачевым – серьезнейший удар и по обороне "желто-синих", и по их атакующей мощи. Полноценно возместить эти потери практически нереально, так что решение стоящей перед ним задачи становится для "Ростова" еще более труднодостижимым.
Не стоит забывать и того, что "МЮ" в текущем сезоне уступил в родных стенах всего один раз, проиграв еще 10 сентябре прошлого года манчестерское дерби. Правда, подшефным Бердыева и необязательно побеждать. Достаточно сыграть 2:2 – и манкунианский скальп будет в руках у Курбана Бекиевича.
И его подопечных должен вдохновлять пример волгоградского "Ротора", который в 1995 после домашней нулевки добился в "Театре мечты" именно такого результата. Конечно, "Юнайтед" тогда был, пожалуй, послабее самого себя нынешнего, но и сегодняшний "Ростов", на мой взгляд, мощнее того "Ротора". Почему бы не повторить его достижение?
Ориентировочные составы
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Джонс, Смоллинг, Рохо, Блинд, Янг, Эррера, Феллаини, Погба, Мхитарян, Ибрагимович
"Ростов": Медведев, Киреев, Мевля, Навас, Кядряшов, Терентьев, Ерохин, Препелицэ, Нобоа, Азмун, Бухаров
Прогноз – 2:0
Сергей Янков, Rusfootball.info
"Краснодар" (Россия) – "Сельта" (Виго, Испания)
Краснодар. Стадион "Краснодар"
Начало встречи – 21:00 (мск)
Арбитр – Рудди Буке (Франция)
Первый матч – 1:2
Не сыграют: Смолов – Рубен
Под вопросом: Крицюк - Эрнандес
Выездные 1:2 – не повод посыпать голову пеплом. Тем более, для "быков", которые делают ставку, прежде всего, на атаку. Думается, один мяч в ворота представитель Галисии команде Игоря Шалимова забить уж точно по силам. Вопрос в том, насколько надежно кубанцы сыграют около своих ворот.
Одним из факторов, способных склонить чашу весов в пользу "Краснодара", являются родные стены. В текущем сезоне "быки" выглядят на своем поле гораздо сильнее, нежели в других городах, к тому же можно не сомневаться в том, что сегодня вечером они получат мощнейшую поддержку, а на такой эмоциональной волне подчас можно горы свернуть.
При этом "Сельта" в Примере также выступает значительно удачнее в домашних поединках. Правда, нас больше волнует Лига Европы, а тут ситуация иная: до начала дуэли с представителями юга России подшефные Бериццо на выезде играли не хуже, чем на "Балаидосе", а в 1/16 финала расправились с "Шахтером" как раз благодаря удачному выступлению на условно его территории (донетчане принимали галисийцев в Харькове, где публика, разумеется, была на стороне "горняков"): после домашних 0:1 "кельты" сумели отыграться, а в овертайме вырвали путевку в следующий раунд.
Кадровая ситуация отнюдь не благоволит россиянам.
Федор Смолов так и не восстановился от повреждения, полученного в битве со "Спартаком", а потому вновь не сможет помочь своей команде. Под вопросом и участие в сегодняшней схватке основного голкипера "Краснодара" Станислава Крицюка. Правда, не может не радовать возвращение в строй Каборе, без которого опорная зона "быков" становится значительно менее крепкой. Наверняка сыграет против "Сельты" и Павел Мамаев, недавно вернувшийся в футбол после почти полугодового простоя. Хавбек кубанской команды выходил на замену в двух последних матчах, забил в ворота "Локомотива" и вообще здорово смотрелся во встрече с "железнодорожниками". Вопрос только в том, готов ли Павел играть с первых минут.
А вот у Эдуардо Бериццо нет практически никаких проблем. Он не может рассчитывать на Рубена, под угрозой присутствие в заявке Педро Эрнандеса, однако эти потери вряд ли способны серьезно ослабить потенциал галисийского коллектива.
Еще одним преимуществом "кельтов" может стать физическое состояние футболистов. "Сельта" играла против "Вильярреала" в воскресенье, причем в той встрече Бериццо дал отдохнуть сразу нескольким исполнителям основы. "Краснодар" же бился с "Локомотивом" поздним вечером понедельника, когда галисийцы уже спокойно готовились к вылету на Кубань, отдал тому поединку уйму сил и эмоций, а его наставник использовал почти всех лучших. Волевая победа, конечно, способна придать "быкам" уверенности, вот только успеют ли они восстановиться за трое суток?
"Краснодар" ныне находится в процессе перестройки. Игорь Шалимов явно смотрит на футбол не так, как Олег Кононов, а потому ставка на ажурные комбинации с преимущественно мелкими и средними пасами сменилась значительно бОльшим числом вертикальных передач и силовых единоборств.
Переходя от одной тактики к другой, кубанцы пока что весьма непредсказуемы, что мы можем наблюдать в их действиях после зимнего перерыва. Самый яркий пример – кубковая схватка с "Уралом", по ходу которой краснодарская команда полчаса разрывала соперника на части, а затем сбросила обороты и вернуться к тому же футболу не смогла даже тогда, когда счет стал 3:3. Поэтому очень трудно сказать, что подопечные Шалимова покажут нам сегодня вечером. Будем надеяться, что кривая их выступлений именно сейчас стремительно понесется вверх.
А еще очень не хочется повторения истории. Это я вспоминаю схватку "Сельты" и "Зенита" в финале Кубка Интертото-2000. Тогда питерцы также уступили в гостях 1:2, пропустив на 90-й минуте, дома вели 2:0, однако под конец встречи получили два мяча и остались ни с чем.
Ориентировочные составы
"Краснодар": Синицын, Мартынович, Налдо, Гранквист, Рамирес, Каборе, Шишкин, Газинский, Подберезкин, Классон, Вандерсон
"Сельта": Альварес, Мальо, Хонни, Фонтас, Кабраль, Радоя, Диас, Васс, Систо, Гвидетти, Аспас
Прогноз – 2:2
"Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия) – "Ростов" (Ростов-на-Дону, Россия)
Манчестер. Стадион "Олд Трэффорд"
Начало встречи – 23:05 (мск)
Арбитр – Гедиминас Мажейка (Литва)
Первый матч – 1:1
Не сыграют: Руни, Марсиаль – Джанаев, Гранат, Гацкан, Калачев
Два сезона кряду ростовская команда дарит настоящее чудо. Сначала – своим болельщикам в РФПЛ, а теперь – всем поклонникам российского футбола на международной арене. Подопечные Курбана Бердыева совершили уже столько подвигов, что требовать от них чего-то большего вряд ли придет кому-нибудь в голову. Это – одно из преимуществ "желто-синих" перед "Юнайтед". На плечах и ногах игроков "Ростова" нет никакой серьезной ответственности, тогда как "МЮ" просто обязан проходить какой-то безвестный клуб из России. Главное – использовать этот психологический момент в свою пользу.
Наверняка Курбан Бекиевич попытается выжать максимум и еще из одного фактора. Ростовчане сражались с "Тереком" в воскресенье, а вот "красным дьяволом" довелось поздним вечером понедельника провести тяжелейший кубковый матч с "Челси". Более того, манкунианцы не сумели вылететь из Лондона и вынуждены были добираться домой на автобусе, из-за чего прибыли в Манчестер лишь под утро вторника. Очевидно, что это скомкало и так маленький период, отведенный Жозе Моуринью на подготовку к поединку Лиги Европы, так что сегодня "Ростов" может оказаться свежее своего соперника.
Но это, увы, наши единственные поводы для оптимизма.
Неделю тому назад преимущество "Ман Юнайтед" в классе было заметно невооруженным глазом, на "Олд Трэффорд" подопечные "Особенного", скорее всего, будут выглядеть еще сильнее.
При этом отсутствие Руни и Марсиаля вряд ли способно серьезно ослабить "красных дьяволов" (а Ибрагимович, который пока что может играть только в Лиге Европы, будет лишь еще более голодным до футбола и сильно раззадоренным), тогда как травма Граната и дисквалификация Гацкана с Калачевым – серьезнейший удар и по обороне "желто-синих", и по их атакующей мощи. Полноценно возместить эти потери практически нереально, так что решение стоящей перед ним задачи становится для "Ростова" еще более труднодостижимым.
Не стоит забывать и того, что "МЮ" в текущем сезоне уступил в родных стенах всего один раз, проиграв еще 10 сентябре прошлого года манчестерское дерби. Правда, подшефным Бердыева и необязательно побеждать. Достаточно сыграть 2:2 – и манкунианский скальп будет в руках у Курбана Бекиевича.
И его подопечных должен вдохновлять пример волгоградского "Ротора", который в 1995 после домашней нулевки добился в "Театре мечты" именно такого результата. Конечно, "Юнайтед" тогда был, пожалуй, послабее самого себя нынешнего, но и сегодняшний "Ростов", на мой взгляд, мощнее того "Ротора". Почему бы не повторить его достижение?
Ориентировочные составы
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Джонс, Смоллинг, Рохо, Блинд, Янг, Эррера, Феллаини, Погба, Мхитарян, Ибрагимович
"Ростов": Медведев, Киреев, Мевля, Навас, Кядряшов, Терентьев, Ерохин, Препелицэ, Нобоа, Азмун, Бухаров
Прогноз – 2:0
Сергей Янков, Rusfootball.info
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