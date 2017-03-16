Халк забил эффектный гол в матче азиатской Лиги чемпионов (видео)

Нападающий "Шанхай Шангана" Халк забил красивый гол во встрече группового турнира азиатской Лиги чемпионов против "Урава Ред Даймондс" (3:2).В начале второго тайма бывший форвард "Зенита" подхватил мяч, протащил снаряд через полполя и направил его между ног вратарю.