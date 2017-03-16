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Халк забил эффектный гол в матче азиатской Лиги чемпионов (видео)

Нападающий "Шанхай Шангана" Халк забил красивый гол во встрече группового турнира азиатской Лиги чемпионов против "Урава Ред Даймондс" (3:2).

В начале второго тайма бывший форвард "Зенита" подхватил мяч, протащил снаряд через полполя и направил его между ног вратарю.

ВИДЕО - здесь

Газета.ru
Теги: Халк
Сегодня, 12:59
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7
(3)
№7 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kuzz
https://www.youtube.com/watch
?v=rHmFg4lC37c

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Регистрация: 17.05.2013
№6 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 13:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
zenit47,
https://www.youtube.com/watch
?v=rHmFg4lC37c

Было уже почти один в один, дубы ваши оббегал
Регистрация: 30.08.2009
№5 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
ничего эффектного.. в его коллекции есть намного круче

да вы бы обкончались все, если бы глушак или какой нибудь из ваших негров так прошел через половину поля и забил
Регистрация: 17.05.2013
№4 Написал: Close M. city (Сегодня, 13:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хз на счет красивого, какой-то он угловато-неряшливый.


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21\13
Регистрация: 25.01.2006
№3 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 13:21) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
вратарь на Витселя похож smile


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 13:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Я смотрю свинорылых до сих пор потряхивает ))))


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:04) #
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  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
ничего эффектного.. в его коллекции есть намного круче

п.с ща у бомжей ностальгия захлебнет.. sob тут в пору опять платочки мои пригодятся.. joy


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
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