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Станислав Черчесов просмотрит игроков "Ростова" в Манчестере

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне прилетел в Манчестер, чтобы сегодня побывать на матче 1/8 финала "Манчестер Юнайтед" - "Ростов".

Черчесов планирует посетить матч на "Олд Траффорд", чтобы посмотреть за игрой вызванных в сборную России футболистов – защитника Федора Кудряшова, полузащитника Александра Ерохина, нападающих Александра Бухарова и Дмитрия Полоза, передает 161.ru.
Теги: Черчесов Ростов
Сегодня, 13:43
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