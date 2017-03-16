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Константин Эрнст: переговоры о покупке прав показа ЧМ-2018 продолжаются

Первый канал продолжает переговоры с ФИФА по вопросу покупки прав на трансляции матчей ЧМ-2018, заявил генеральный продюсер канала Константин Эрнст.

Российские телекомпании до сих пор не приобрели права на трансляции матчей домашнего чемпионата мира. Ранее генсек ФИФА Фатма Самура выразила уверенность в том, что решение по вопросу продажи прав российским компаниям будет найдено.

"Переговоры о покупке прав продолжаются. Не могу сказать, когда они будут завершены", - цитирует Эрнста "Р-Спорт".
Сегодня, 13:54
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
А ты, Костик, провали эти переговоры накуй.. Никто никогда не проваливал- стань первым, Костик!

Бабла сэкономишь, да куй с ним, с футболом, зато ещё две кучи сериального говна да долбодятных шоу с Галкиным наснимаешь..
Да и что с того, что однодневное, одноразовое, однотипное, правда, Костик?, зато домохозяйки смотрят и пипл хавает , а главное в них есть твоя любимая РЕКЛАМА, которую можно натолкать тудв через каждые три минуты, и это Костику заепись !!!


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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