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Александр Мостовой: матч в Краснодаре может пойти по совершенно непредсказуемому сценарию

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил шансы "Краснодара" в ответном матче противостояния с "Сельтой" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"Шансы обеих команд как были равными, так и остались. В Испании первый тайм однозначно остался за "Сельтой", но во втором прибавил "Краснодар", и пропущенный в концовке гол не вытекал из логики игры.

Соперники сейчас крайне нестабильны в своих национальных чемпионатах, поэтому матч может пойти по совершенно непредсказуемому сценарию", - цитируют экс-полузащитника "Сельты" "Известия".
Теги: Мостовой Краснодар
Сегодня, 13:57
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№1 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 14:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Краснодар пройдёт Сельту без сомнений.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
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