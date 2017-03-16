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Вадим Евсеев: после игры на "Камп Ноу" все будут бояться "Барселону"

Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев высказал мнение о фаворите текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

"Я думаю, что после игры на "Камп Ноу" все будут бояться "Барселону". Я бы в данный момент поставил на каталонцев, потому что они выбрались из практически безнадежной ситуации.

Это, конечно, придаст им моральных сил. У них сейчас психологический подъем", - цитирует Евсеева "Газета.ru".
Теги: Евсеев Барселона
Сегодня, 13:59
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