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"Анжи" сделал бесплатным вход на матч с "Оренбургом"

"Анжи" решил сделать подарок болельщикам команды в виде свободного входа на матч 20-го тура РФПЛ с "Оренбургом". Об этом сообщает ФК "Анжи" махачкалинского клуба.

Болельщики смогут получить билеты в день матча в кассах "Анжи Арены" и через распространителей на территории стадиона (не более 5 билетов в одни руки). Свободный доступ будет на любую из трибун, кроме секторов Diamond и Gold.
Теги: Анжи
Сегодня, 14:11
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