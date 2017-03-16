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Артем Дзюба может не сыграть с "Арсеналом" из-за повреждения

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча 19-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:1) пропустил две тренировки команды. У футболиста сборной России проблемы с икроножной мышцей.

Повреждение форвард получил на 67-й минуте минувшей игры в столкновении с полузащитником Фегором Огуде в штрафной пермяков. Не исключено, что Дзюба может не успеть восстановиться к воскресному матчу с "Арсеналом", передает "СЭ".
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 14:39
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25
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№25 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Может Джорджевича в стартовом выпустят


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№24 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 16:03) #
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online

Цитата: Ziggy
Недавно Дзюба ввёл традицию целовать лысого перед игрой.

бомба-новость! а можно поподробней, у кого он лысого целовал?
Регистрация: 7.03.2016
№23 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ziggy
Недавно Дзюба ввёл традицию целовать лысого перед игрой. Мол примета для победы. Сейчас как бы не появилась примета "не выпускать Дзюбу". smile Если Зенит выиграет у Арсенала без него, значит примета начала работать.

Так чтож, выходит, зря Дзюба лысого целовал?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№22 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 15:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Недавно Дзюба ввёл традицию целовать лысого перед игрой. Мол примета для победы. Сейчас как бы не появилась примета "не выпускать Дзюбу". smile Если Зенит выиграет у Арсенала без него, значит примета начала работать.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№21 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:57) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
У Зенита появился шанс на победу.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№20 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 15:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сабака-бабака
как жеж они без КАПИТАНА?!?!.....
артьёмка соберётся!!!.... и на морально-волевых превозмогая боль !!!!....он такой!!!.... он капитан !!!!..он не бросит команду в такой тяжелый час....верим....

А кули толку от него : он - подобие Коко. Вся игра синита , сводится к пи.дани на капитана, который : ни обыграть, ни убежать, ни принять. Зато, как бы наепать судьишку и поплакаться - это у него от предков...
Регистрация: 10.01.2014
№19 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 15:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну значит победит зенит.

Может его всё таки востановят?


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№18 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:34) #
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online

да плювать на него
Регистрация: 7.12.2016
№17 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 15:26) #
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Цитата: Серж1
кержа в студию wink

кто в чёрном ящике?....
Регистрация: 21.01.2016
№16 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 15:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
кержа в студию wink
Регистрация: 21.07.2011
№15 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сектант
Вот мне очень хотелось бы посмотреть кокошку на острие,без приколов!Я хоть его и не перевариваю но...


Это не для здесь..
Это для специальных сайтов

Кокорин на острие у Мамаева. Смотри пока не удалили. Без регистрации и СМС.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№14 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 15:15) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Вот мне очень хотелось бы посмотреть кокошку на острие,без приколов!Я хоть его и не перевариваю но...
Регистрация: 3.11.2016
№13 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 15:12) #
  • 0
  •  (4)

как жеж они без КАПИТАНА?!?!.....
артьёмка соберётся!!!.... и на морально-волевых превозмогая боль !!!!....он такой!!!.... он капитан !!!!..он не бросит команду в такой тяжелый час....верим....
Регистрация: 21.01.2016
№12 Написал: nami-sv (Сегодня, 15:05) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Опять клоунада в исполнение бомжей. smiley Ну заменить такого капитанишку может кокорин.Не велика потеря.Это не Халк.
Регистрация: 9.08.2015
№11 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:03) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Еще бы Кокоша посидел на лавке! Смотреть на него противно!


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№10 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:59) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
дайте Дзюбе отдохнуть

joy устал пля..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№9 Написал: _бояра_ (Сегодня, 14:59) #
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  •  (6)
online

Цитата: mongolor
Да и йух с ним!


как же все-таки смердящие не ласковы со своим кэпом
Регистрация: 10.02.2017
№8 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:58) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: bazetd
Надеюсь выйдет Саня Керж, и наколотит Арсеналу, пусть из Тулы...

Пусть выйдет уж кто-нибудь, дайте Дзюбе отдохнуть


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№7 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 14:56) #
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  •  (4)

Просто потеря потерь.
Регистрация: 3.04.2013
№6 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 14:55) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Противовес
Повреждение МОЗГОВ... больше у него, главного симулянта РФПЛ, повреждать НЕЧЕГО !

Дружище, ты ошибся. У него как раз есть все, кроме мозгов. Он только "ротом" умеет говорить.
Надеюсь выйдет Саня Керж, и наколотит Арсеналу, пусть из Тулы....


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Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
№5 Написал: dzigaro Казахстан (Сегодня, 14:55) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Неужели язык повредил?
Регистрация: 24.02.2012
№4 Написал: Батька (Сегодня, 14:53) #
  • +1
  •  (7)
online

плохо теперь Джорджович или Керж выйдет и забьет треху ... лучше бы полено валялось в штрафной !!!
Регистрация: 9.09.2016
№3 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 14:52) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Да и йух с ним!
Регистрация: 24.04.2009
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:50) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
шансы на победу у зенита повышаются..

интересно.. команда зенит продолжит в этом матче сливать луческу?


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 14:47) #
  • +8
  •  (12)

Повреждение МОЗГОВ... больше у него, главного симулянта РФПЛ, повреждать НЕЧЕГО ! Истерики и нытье по не реагированию арбитров на его театральные способности, изрядно набивших оскомину российскому болельщику, уже НИЧЕГО кроме ОТТОРЖЕНИЯ не вызывают... НИКАКОЙ ИГРОЧИШКА, возомнивший себя звездой.
Регистрация: 25.02.2017
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