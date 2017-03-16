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Артем Дзюба может не сыграть с "Арсеналом" из-за повреждения
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча 19-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:1) пропустил две тренировки команды. У футболиста сборной России проблемы с икроножной мышцей.
Повреждение форвард получил на 67-й минуте минувшей игры в столкновении с полузащитником Фегором Огуде в штрафной пермяков. Не исключено, что Дзюба может не успеть восстановиться к воскресному матчу с "Арсеналом", передает "СЭ".
Повреждение форвард получил на 67-й минуте минувшей игры в столкновении с полузащитником Фегором Огуде в штрафной пермяков. Не исключено, что Дзюба может не успеть восстановиться к воскресному матчу с "Арсеналом", передает "СЭ".
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