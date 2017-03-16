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Молодежная команда "Анжи" уступила "Оренбургу"

"Анжи" потерпел поражение от "Оренбурга" в матче 20-го тура молодежного первенства России.

Молодежное первенство. 20 тур

"Анжи" - "Оренбург" - 0:2

Гол: Макаров, 45+3 (пен.), Козлов, 65

"Анжи": Седов, Эльмурзаев, Донцов, Саидов, Рикматуллаев (Ярикбаев, 76), Гайдаров, Кузьмин (Агаларов, 76), Джабраилов (Агабалаев, 71), Юсупов (Темуков, 58), Магомедов (Саидов, 76), Гираев (Алиев, 55)

"Оренбург": Руденко, Жунич (Бордачёв, 46), Прилепин (Алтышев, 46), Криворучко, Хайбуллин, Иванов, Макаров (Матвейчук, 85), Бреев (Митренко, 62), Козлов (Антоненко, 75), Ефремов (Рудаков, 49), Грибанов (Кукушкин, 75)
Теги: Анжи Оренбург
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