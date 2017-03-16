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Экс-владелец "Портсмута": возможно, напряженный график "Манчестер Юнайтед" сыграет "Ростову" на руку (2)
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Михаил Осинов: 2:1, "Ростов" победит "Манчестер Юнайтед"
Советник генерального директора "Ростова" Михаил Осинов сделал прогноз на ответную игру с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы.
"В матчах с такими командами, как "Манчестер Юнайтед", всегда нужно надеяться на чудо. "Ростов" не сможет рассчитывать на трех основных игроков, поэтому задача усложняется в несколько раз.
Мы все знаем выражение "порядок бьет класс". Будем смотреть и верить. По первой игре "Манчестер Юнайтед" не показался непроходимой командой.
2:1, мы победим. В команде найдутся футболисты, которые огорчат соперника", – цитирует функционера "Чемпионат".
"В матчах с такими командами, как "Манчестер Юнайтед", всегда нужно надеяться на чудо. "Ростов" не сможет рассчитывать на трех основных игроков, поэтому задача усложняется в несколько раз.
Мы все знаем выражение "порядок бьет класс". Будем смотреть и верить. По первой игре "Манчестер Юнайтед" не показался непроходимой командой.
2:1, мы победим. В команде найдутся футболисты, которые огорчат соперника", – цитирует функционера "Чемпионат".
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