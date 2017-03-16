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Михаил Осинов: 2:1, "Ростов" победит "Манчестер Юнайтед"

Советник генерального директора "Ростова" Михаил Осинов сделал прогноз на ответную игру с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы.

"В матчах с такими командами, как "Манчестер Юнайтед", всегда нужно надеяться на чудо. "Ростов" не сможет рассчитывать на трех основных игроков, поэтому задача усложняется в несколько раз.

Мы все знаем выражение "порядок бьет класс". Будем смотреть и верить. По первой игре "Манчестер Юнайтед" не показался непроходимой командой.

2:1, мы победим. В команде найдутся футболисты, которые огорчат соперника", – цитирует функционера "Чемпионат".
Теги: Осинов Ростов
Сегодня, 15:20
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2
(1)
№2 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 15:52) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Эх Миша твоими бы устами да мед пить. Но все болельщики Ростова верят в это.
Удачи Ростову!
Регистрация: 30.11.2015
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:39) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Как дома Ростову не дадут сыграть, многочисленные нарушения будут караться карточками. Да и оборонцы у МЮ не чета предыдущим бельгийцам и прочим голландцам. Счет будет с перевесом хозяев в два гола.
всегда нужно надеяться на чудо.

Чудо будет если Ростов не пропустит, а МЮ сам себе гол забьет. kissing


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
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