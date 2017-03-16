Клубный журнал "Манчестер Юнайтед" представил "Ростов" (фото)

Клубный журнал "Манчестер Юнайтед" сделал представление ФК "Ростов" в преддверии ответного матча между командами в Лиги Европы, информирует пресс-служба ростовчан в твиттере.Напомним, игра состоится сегодня на "Олд Траффорд", начало - в 23:05 мск.