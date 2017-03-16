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12:57
Дмитрий Сенников: "Локомотив" может преподнести сюрприз и остановить победный путь "Спартака" (14)
Дмитрий Сенников: "Локомотив" может преподнести сюрприз и остановить победный путь "Спартака" (14)
09:55
Экс-владелец "Портсмута": возможно, напряженный график "Манчестер Юнайтед" сыграет "Ростову" на руку (2)
Экс-владелец "Портсмута": возможно, напряженный график "Манчестер Юнайтед" сыграет "Ростову" на руку (2)
09:43
"Манчестер Сити" стал первой командой в ЛЧ, которая забила 5 голов и не смогла выйти в следующий раунд (3)
"Манчестер Сити" стал первой командой в ЛЧ, которая забила 5 голов и не смогла выйти в следующий раунд (3)
Клубный журнал "Манчестер Юнайтед" представил "Ростов" (фото)
Клубный журнал "Манчестер Юнайтед" сделал представление ФК "Ростов" в преддверии ответного матча между командами в Лиги Европы, информирует пресс-служба ростовчан в твиттере.
Напомним, игра состоится сегодня на "Олд Траффорд", начало - в 23:05 мск.
Напомним, игра состоится сегодня на "Олд Траффорд", начало - в 23:05 мск.
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