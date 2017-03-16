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Клубный журнал "Манчестер Юнайтед" представил "Ростов" (фото)

Клубный журнал "Манчестер Юнайтед" сделал представление ФК "Ростов" в преддверии ответного матча между командами в Лиги Европы, информирует пресс-служба ростовчан в твиттере.

Напомним, игра состоится сегодня на "Олд Траффорд", начало - в 23:05 мск.






Теги: Ростов Манчестер Юнайтед
Сегодня, 15:36
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(2)
№2 Написал: manatee Москва (Сегодня, 16:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Только Стар-мэн там один. Бикеич
Регистрация: 16.08.2010
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:48) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
уважают.. заслужили


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
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