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В Госдуме поддержали введение запрета иностранным хулиганам посещать Россию

Комитет Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о запрете на посещение страны иностранным болельщикам, нарушивших общественный порядок на массовых мероприятиях за пределами России. Такое решение было принято в четверг на заседании комитета, передаёт ТАСС.

Авторы законопроекта предлагают внести в Закон о физической культуре и спорте новые положения, согласно которым въезд в Россию иностранным болельщикам на время международных спортивных мероприятий будет запрещен, если есть информация, что они нарушили общественный порядок на массовых мероприятиях за пределами России.

Порядок принятия решения о запрете въезда и перечень принимающих это решение федеральных органов исполнительной власти будет устанавливаться правительством.

Депутаты предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые дадут право арестовывать иностранных фанатов на срок до 15 суток с выдворением за повторное и грубое нарушение, а также выравнивают размер штрафа за повторность до 15 тысяч рублей как для российских граждан, так и для иностранцев.

Для проживающих в России иностранцев предлагается ввести альтернативное наказание - штраф до 50 тысяч рублей (изначально предусматривался только запрет на посещения соревнований сроком от одного года до семи лет).
Сегодня, 15:48
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