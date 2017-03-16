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Источник: Курбан Бердыев может стать консультантом сборной России на ЧМ-2018

Сборная России может прибегнуть к помощи Курбана Бердыева на время домашнего чемпионата мира 2018 года, информирует АБН со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в ростовской команде.

Сообщается, что наставник "Ростова" не войдет в тренерский штаб национальной сборной. По информации источника, к Бердыеву планируют обратиться за консультацией при разборе соперников по групповой стадии.
Теги: Бердыев Сборная России
Сегодня, 15:51
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(1)
№6 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:06) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Sewer 79
+ бомба в лице отказа Берез и Игнашевича.
Не до жиру быть бы живу! Как играть без всех этих Мальдини, Барези и Костакурты???

И хорошо, что они отказались. Тот случай, когда футболисты оказались умнее.
Цитата: Sewer 79
научит чебурека наших Звезд за ручку по полю водить, расскажет кому куда бежать и кому ноги ломать

А оно ему надо? За полцарства если только. Или за спонсора для Ростова.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:06) #
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online

на Бердыевских плечах хотят в рай въехать, а иначе- в говно
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:04) #
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online

Все правильно, научит чебурека наших Звезд за ручку по полю водить, расскажет кому куда бежать и кому ноги ломать
Цитата: PanoV
Вон пусть Слуцкий консультирует, лучший тренер страны.

он уже наконсультировал, так, что Саламыч до сих пор с удивленной моськой бегает
+ бомба в лице отказа Берез и Игнашевича.
Не до жиру быть бы живу! Как играть без всех этих Мальдини, Барези и Костакурты???


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 15:58) #
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online

черчесов удавится.
Регистрация: 7.03.2016
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 15:58) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Нахрена тогда Черчеса назначали, клоуны?
Вон пусть Слуцкий консультирует, лучший тренер страны.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
арустамян..открой личико


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
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