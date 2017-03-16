Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:57
Дмитрий Сенников: "Локомотив" может преподнести сюрприз и остановить победный путь "Спартака" (14)
Дмитрий Сенников: "Локомотив" может преподнести сюрприз и остановить победный путь "Спартака" (14)
09:55
Экс-владелец "Портсмута": возможно, напряженный график "Манчестер Юнайтед" сыграет "Ростову" на руку (2)
Экс-владелец "Портсмута": возможно, напряженный график "Манчестер Юнайтед" сыграет "Ростову" на руку (2)
09:43
"Манчестер Сити" стал первой командой в ЛЧ, которая забила 5 голов и не смогла выйти в следующий раунд (3)
"Манчестер Сити" стал первой командой в ЛЧ, которая забила 5 голов и не смогла выйти в следующий раунд (3)
Ананидзе и Кверквелия вызваны в сборную Грузии, Окриашвили - вне заявки
Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс назвал состав команды на ближайшие матчи.
В команду вызваны четыре представителя РФПЛ: вратарь "Крыльев Советов" Георгий Лория, защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия, защитник "Урала" Джемал Табидзе, а также полузащитник "Спартака" Жано Ананидзе, сообщает грузинская футбольная федерация.
Изначально вызов получил и хавбек "Краснодара" Торнике Окриашвили, но он получил травму в матче с "Локомотивом" (1:2).
24 марта грузины дома сыграют с Сербией в матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2018, а 28-го сыграют товарищеский матч с Латвией.
В команду вызваны четыре представителя РФПЛ: вратарь "Крыльев Советов" Георгий Лория, защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия, защитник "Урала" Джемал Табидзе, а также полузащитник "Спартака" Жано Ананидзе, сообщает грузинская футбольная федерация.
Изначально вызов получил и хавбек "Краснодара" Торнике Окриашвили, но он получил травму в матче с "Локомотивом" (1:2).
24 марта грузины дома сыграют с Сербией в матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2018, а 28-го сыграют товарищеский матч с Латвией.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.