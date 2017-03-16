Ананидзе и Кверквелия вызваны в сборную Грузии, Окриашвили - вне заявки

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс назвал состав команды на ближайшие матчи.



В команду вызваны четыре представителя РФПЛ: вратарь "Крыльев Советов" Георгий Лория, защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия, защитник "Урала" Джемал Табидзе, а также полузащитник "Спартака" Жано Ананидзе, сообщает грузинская футбольная федерация.



Изначально вызов получил и хавбек "Краснодара" Торнике Окриашвили, но он получил травму в матче с "Локомотивом" (1:2).



24 марта грузины дома сыграют с Сербией в матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2018, а 28-го сыграют товарищеский матч с Латвией.