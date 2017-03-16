Марко Верратти подал иск в суд на газету L'Equipe

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти подал иск в суд на французскую газету L`Equipe за клевету, информирует ESPN.



Поводом стала новость, в которой издание сообщает, что перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" футболист вместе с одноклубником Блезом Матюиди были в ночном клубе, который покинули ближе к утру.