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Йосуа Киммих может перейти в "Барселону"

Полузащитник "Баварии" Йосуа Киммих может стать игроком "Барселоны", сообщает Bild.

Игрок недоволен тем, что выступает в качестве запасного в команде, тогда как сине-гранатовые предлагают ему роль футболиста основы. Однако, мюнхенцы и сами рассчитывают на Киммиха в новом сезоне, когда закончит карьеру Филипп Лам. Ориентировочная стоимость игрока около 25 миллионов евро.
Теги: Бавария Барселона Трансферы
Сегодня, 16:26
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:31) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: safonas
у Барселоны еще тренера нет.

А зачем знать имя нового тренера, когда все команды клуба играют по одной системе.
Да и взять перспективного игрока лучше с лавки, дешевле обойдется.
Если в Барсе не заиграет, то продать вполне за адекватные деньги можно будет.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: safonas (Сегодня, 17:15) #
  • -2
  •  (2)

у Барселоны еще тренера нет. а покупают игрока в основу который не проходит в Баварии?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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