Йосуа Киммих может перейти в "Барселону"

Полузащитник "Баварии" Йосуа Киммих может стать игроком "Барселоны", сообщает Bild.



Игрок недоволен тем, что выступает в качестве запасного в команде, тогда как сине-гранатовые предлагают ему роль футболиста основы. Однако, мюнхенцы и сами рассчитывают на Киммиха в новом сезоне, когда закончит карьеру Филипп Лам. Ориентировочная стоимость игрока около 25 миллионов евро.