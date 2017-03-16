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Фернандо Муслера может перебраться в "Челси"

Уругвайский голкипер "Галатасарая" Фернандо Муслера привлёк внимание "Челси", утверждает Daily Mail.

"Аристократы" ищут запасного голкипера, потому что нынешний резервист команды Асмир Бегович летом намерен уйти из клуба. Возможный трансфер футболиста оценивается в 15 миллионов евро.
Теги: Галатасарай Челси Трансферы
Сегодня, 16:45
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№1 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 17:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
"Аристократы" ищут запасного голкипера

И на хрена вратарю который входит ну уж в двадцатку лучших то наверно точно переходить на роль запасного?! это вам не Чепчугов...
Регистрация: 6.05.2009
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