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12:57
Дмитрий Сенников: "Локомотив" может преподнести сюрприз и остановить победный путь "Спартака" (19)
Дмитрий Сенников: "Локомотив" может преподнести сюрприз и остановить победный путь "Спартака" (19)
09:55
Экс-владелец "Портсмута": возможно, напряженный график "Манчестер Юнайтед" сыграет "Ростову" на руку (2)
Экс-владелец "Портсмута": возможно, напряженный график "Манчестер Юнайтед" сыграет "Ростову" на руку (2)
09:43
"Манчестер Сити" стал первой командой в ЛЧ, которая забила 5 голов и не смогла выйти в следующий раунд (3)
"Манчестер Сити" стал первой командой в ЛЧ, которая забила 5 голов и не смогла выйти в следующий раунд (3)
Фернандо Муслера может перебраться в "Челси"
Уругвайский голкипер "Галатасарая" Фернандо Муслера привлёк внимание "Челси", утверждает Daily Mail.
"Аристократы" ищут запасного голкипера, потому что нынешний резервист команды Асмир Бегович летом намерен уйти из клуба. Возможный трансфер футболиста оценивается в 15 миллионов евро.
"Аристократы" ищут запасного голкипера, потому что нынешний резервист команды Асмир Бегович летом намерен уйти из клуба. Возможный трансфер футболиста оценивается в 15 миллионов евро.
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