Фернандо Муслера может перебраться в "Челси"

Уругвайский голкипер "Галатасарая" Фернандо Муслера привлёк внимание "Челси", утверждает Daily Mail.



"Аристократы" ищут запасного голкипера, потому что нынешний резервист команды Асмир Бегович летом намерен уйти из клуба. Возможный трансфер футболиста оценивается в 15 миллионов евро.