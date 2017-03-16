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Маттиа Де Шильо может продолжить карьеру в "Ювентусе"

Защитник "Милана" Маттиа Де Шильо может перейти в туринский "Ювентус", сообщает Il Messaggero.

У футболиста через год заканчивается контракт с "россонери", а договориться о новом с руководством он пока не может. Ситуацией готовы воспользоваться чемпионы Италии, которые могут выкупить контракт Де Шильо уже этим летом.
Теги: Милан Ювентус
Сегодня, 17:08
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