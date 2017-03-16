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Джанлуиджи Доннарумма отказался переходить в "Реал"

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма отклонил предложение мадридского "Реала", утверждает Corriere dello Sport.

По данным издания, футболист намерен остаться в итальянском клубе и хочет продлит с ним соглашение.
Теги: Доннарумма Милан Реал
Сегодня, 19:20
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