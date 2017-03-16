Джанлуиджи Доннарумма отказался переходить в "Реал"

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма отклонил предложение мадридского "Реала", утверждает Corriere dello Sport.



По данным издания, футболист намерен остаться в итальянском клубе и хочет продлит с ним соглашение.