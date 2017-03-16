Ромелу Лукаку: я – один из лучших форвардов в мире

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку заявил, что он является одним из лучших в мире в своём амплуа.



"Я – один из лучших форвардов в мире. Но могу играть еще лучше, для этого мне нужна подходящая команда. Хочу, чтобы мой клуб был лучшим, чтобы он выиграл столько трофеев, сколько возможно", – цитирует Лукаку The Telegraph.