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Ромелу Лукаку: я – один из лучших форвардов в мире

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку заявил, что он является одним из лучших в мире в своём амплуа.

"Я – один из лучших форвардов в мире. Но могу играть еще лучше, для этого мне нужна подходящая команда. Хочу, чтобы мой клуб был лучшим, чтобы он выиграл столько трофеев, сколько возможно", – цитирует Лукаку The Telegraph.
Теги: Лукаку Эвертон
Сегодня, 19:35
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№2 Написал: anonymous (Сегодня, 19:45) #
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online

Цитата: PanoV
Дзюба с такими же мыслями в Зенит переходил.

думаю Дзюба и Кокорин врятле ему по зарплате уступают, т.ч. они тоже из лучших в мире
Регистрация: 8.01.2017
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:41) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Дзюба с такими же мыслями в Зенит переходил.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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