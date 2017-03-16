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Дмитрий Сенников: "Локомотив" может преподнести сюрприз и остановить победный путь "Спартака" (21)
Дмитрий Сенников: "Локомотив" может преподнести сюрприз и остановить победный путь "Спартака" (21)
Хосе Мария Хименес сломал нос в матче с "Байером"
Защитник "Атлетико" Хосе Мария Хименес сломал нос в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Байером" (0:0), информирует официальный сайт мадридского клуба.
Уругваец провел на поле все 90 минут, после финального свистка врачи диагностировали у него перелом.
Уругваец провел на поле все 90 минут, после финального свистка врачи диагностировали у него перелом.
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