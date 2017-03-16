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Хосе Мария Хименес сломал нос в матче с "Байером"

Защитник "Атлетико" Хосе Мария Хименес сломал нос в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Байером" (0:0), информирует официальный сайт мадридского клуба.

Уругваец провел на поле все 90 минут, после финального свистка врачи диагностировали у него перелом.
Теги: Атлетико Байер
Сегодня, 20:03
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