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Павел Мамаев начнёт матч с "Сельтой" на скамейке запасных

Стал известен стартовый состав "Краснодара" на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой".

Он выглядит следующим образом: Синицын, Мартынович, Налдо, Гранквист, Рамирес, Газинский, Каборе, Подберезкин, Перейра, Вандерсон, Классон.

Запасные: Крицюк, Петров, Калешин, Мамаев, Жигулев, Лаборде, Жоаозиньо.
Теги: Краснодар Сельта
Сегодня, 20:09
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6
(1)
№6 Написал: oksva Спб (Сегодня, 21:02) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А что с Мамаевым то ? По первому матчу - Сельта полный отстой ,Краснодар сегодня должен их " вынести " . Удачи .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 20:40) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Тяжко будет..сдюжить бы...
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 20:38) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Удачного матча.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№3 Написал: AnK. (Сегодня, 20:16) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Без Мамайки и Смолы будет оч тяжело. Удачи "Краснодару"!
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 20:13) #
  • +2
  •  (2)
online

Удачи, Быкам!!! И без травм!
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 20:10) #
  • -4
  •  (4)

Да похер на этого Мамаева и на скамейку.
Регистрация: 3.04.2013
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