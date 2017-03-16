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Дмитрий Сенников: "Локомотив" может преподнести сюрприз и остановить победный путь "Спартака" (21)
Дмитрий Сенников: "Локомотив" может преподнести сюрприз и остановить победный путь "Спартака" (21)
Павел Мамаев начнёт матч с "Сельтой" на скамейке запасных
Стал известен стартовый состав "Краснодара" на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой".
Он выглядит следующим образом: Синицын, Мартынович, Налдо, Гранквист, Рамирес, Газинский, Каборе, Подберезкин, Перейра, Вандерсон, Классон.
Запасные: Крицюк, Петров, Калешин, Мамаев, Жигулев, Лаборде, Жоаозиньо.
Он выглядит следующим образом: Синицын, Мартынович, Налдо, Гранквист, Рамирес, Газинский, Каборе, Подберезкин, Перейра, Вандерсон, Классон.
Запасные: Крицюк, Петров, Калешин, Мамаев, Жигулев, Лаборде, Жоаозиньо.
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