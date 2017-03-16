Павел Мамаев начнёт матч с "Сельтой" на скамейке запасных

Стал известен стартовый состав "Краснодара" на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой".



Он выглядит следующим образом: Синицын, Мартынович, Налдо, Гранквист, Рамирес, Газинский, Каборе, Подберезкин, Перейра, Вандерсон, Классон.



Запасные: Крицюк, Петров, Калешин, Мамаев, Жигулев, Лаборде, Жоаозиньо.