Стал известен стартовый состав "Сельты" на матч с "Краснодаром"

Стал известен стартовый состав "Сельты" на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с "Краснодаром".



"Сельта": Альварес, Мальо, Кабраль, Фонтас, Хонни, Васс, Радоя, Эрнандес, Аспас, Гвидетти, Систо.



Запасные: Вильяр, Гомес, Ронкалья, Хосабед, Бонгонда, Бове, Росси.