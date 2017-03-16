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Дмитрий Сенников: "Локомотив" может преподнести сюрприз и остановить победный путь "Спартака" (21)
Дмитрий Сенников: "Локомотив" может преподнести сюрприз и остановить победный путь "Спартака" (21)
Стал известен стартовый состав "Сельты" на матч с "Краснодаром"
Стал известен стартовый состав "Сельты" на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с "Краснодаром".
"Сельта": Альварес, Мальо, Кабраль, Фонтас, Хонни, Васс, Радоя, Эрнандес, Аспас, Гвидетти, Систо.
Запасные: Вильяр, Гомес, Ронкалья, Хосабед, Бонгонда, Бове, Росси.
"Сельта": Альварес, Мальо, Кабраль, Фонтас, Хонни, Васс, Радоя, Эрнандес, Аспас, Гвидетти, Систо.
Запасные: Вильяр, Гомес, Ронкалья, Хосабед, Бонгонда, Бове, Росси.
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