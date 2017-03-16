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Джо Харт: мне нравится Серия А и культура итальянского футбола

Голкипер "Манчестер Сити" Джо Харт, выступающий на правах аренды за "Торино", счастлив в Серии А.

"Я искренне рад за этот фантастический приём. Очень благодарен болельщикам за то, что они дают мне. Я учту это, когда буду принимать решение о своём будущем. Сейчас я сосредоточен на "Торино" и на своей работе. В итальянском футболе нет ничего, что бы мне не нравилось, начиная от болельщиков и заканчивая тренеров. Мне нравится Серия А и культура итальянского футбола", - цитирует Харта Sky Sports.
Теги: Харт Торино
Сегодня, 21:01
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№1 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 21:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
за 10-е место реально круто бороться )
Регистрация: 26.07.2014
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