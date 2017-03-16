Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:57
Дмитрий Сенников: "Локомотив" может преподнести сюрприз и остановить победный путь "Спартака" (21)
Дмитрий Сенников: "Локомотив" может преподнести сюрприз и остановить победный путь "Спартака" (21)
Джо Харт: мне нравится Серия А и культура итальянского футбола
Голкипер "Манчестер Сити" Джо Харт, выступающий на правах аренды за "Торино", счастлив в Серии А.
"Я искренне рад за этот фантастический приём. Очень благодарен болельщикам за то, что они дают мне. Я учту это, когда буду принимать решение о своём будущем. Сейчас я сосредоточен на "Торино" и на своей работе. В итальянском футболе нет ничего, что бы мне не нравилось, начиная от болельщиков и заканчивая тренеров. Мне нравится Серия А и культура итальянского футбола", - цитирует Харта Sky Sports.
"Я искренне рад за этот фантастический приём. Очень благодарен болельщикам за то, что они дают мне. Я учту это, когда буду принимать решение о своём будущем. Сейчас я сосредоточен на "Торино" и на своей работе. В итальянском футболе нет ничего, что бы мне не нравилось, начиная от болельщиков и заканчивая тренеров. Мне нравится Серия А и культура итальянского футбола", - цитирует Харта Sky Sports.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.