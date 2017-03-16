Джо Харт: мне нравится Серия А и культура итальянского футбола

Голкипер "Манчестер Сити" Джо Харт, выступающий на правах аренды за "Торино", счастлив в Серии А.



"Я искренне рад за этот фантастический приём. Очень благодарен болельщикам за то, что они дают мне. Я учту это, когда буду принимать решение о своём будущем. Сейчас я сосредоточен на "Торино" и на своей работе. В итальянском футболе нет ничего, что бы мне не нравилось, начиная от болельщиков и заканчивая тренеров. Мне нравится Серия А и культура итальянского футбола", - цитирует Харта Sky Sports.