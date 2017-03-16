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Пожизненная дисквалификация бывшего президента "Ювентуса" Моджи оставлена в силе
Бывший президент "Ювентуса" Лучано Моджи получил отказ от государственного совета Италии в праве на обжалование пожизненного отстранения от футбола, информирует Football Italia. Причина отказа не сообщается.
В 2006 году Федерация футбола Италии пожизненно отстранила Моджи по делу о договорных матчах. В 2011 году он был приговорен к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы, однако в 2013 году срок приговора был сокращен до двух лет и четырех месяцев.
В 2006 году Федерация футбола Италии пожизненно отстранила Моджи по делу о договорных матчах. В 2011 году он был приговорен к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы, однако в 2013 году срок приговора был сокращен до двух лет и четырех месяцев.
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