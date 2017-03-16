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Этого слишком Мальо. "Краснодар" не пробился в 1/4 финала Лиги Европы
«Краснодар» проиграл первый матч с «Сельтой» и перед вторым потерял нескольких важных игроков основы, но всё равно расценивался как главная российская надежда на четвертьфинал. Увы, серьёзных проблем испанской команде чёрно-зелёные доставить не смогли.
Минус на минус на минус...
Состав «Краснодара» на игру с «Сельтой», честно говоря, не порадовал. На краях защиты вместо Калешина и Рамиреса действовали Мартынович с Петровым. Павел Мамаев не был готов выйти в старте, потому компанию Классону и Вандерсону впереди составил Подберёзкин, из-за чего в старт подтянулся Перейра. Травмы двух латералей, главного бомбардира, болезнь (наверное, вкупе с неудачной игрой в Виго) основного вратаря – оптимальным состав было не назвать.
Ни секунды покоя
Честно говоря, я бы не хотел быть на месте игроков «Краснодара» в начале матча, поскольку времени поднять голову и сделать лишнее касание у них не было. Первые минут 15 – время обоюдного нескончаемого прессинга, начинавшегося с нападающих. Заставить соперника ошибаться у команд получалось гораздо лучше, чем не ошибаться самим, потому мяч быстро терялся и всё начиналось заново.
Бей вперёд – игра придёт
«Сельта» провела 1-й тайм рационально: она не села к своим воротам и при этом нисколечки не раскрылась. По сути, шанс поймать соперника на контратаке «Краснодар» имел только после стандартов у своих ворот, но ими не пользовался. Ни о каких обрезах речи не шло просто потому, что гости не мудрили и забрасывали мяч вперёд на Гвидетти, а там ограниченным контингентом навязывали борьбу. «Краснодар» такой стиль особо не проповедует, но сегодня у Шалимова такой возможности в отсутствие Смолова и не было, поскольку Вандерсон в борьбе не так хорош.
Без крыльев
Опасения из первого подпункта, высказанные ещё до матча, оправдывались. Когда «Сельта» наелась своим перманентным прессингом, она всё же подсела, позволила «Краснодару» заработать несколько интересных стандартов, начались подходы вплотную к штрафной. Однако компактность в центре поля никуда не делась, а растянуть оборону без Калешина и Рамиреса было некому. Для просачивания по центру требовался грандиозный уровень взаимопонимания и техники.
И тут случилось страшное...
Владимир Быстров и Роман Шишкин в разговоре с Нобелем Арустамяном заявили, что 1-й тайм сложился для «Краснодара» нормально. И с ними можно было согласиться, поскольку хозяева избежали такого важного пропущенного мяча, идущего за полтора. В атаке «быки» шли по нарастающей, а добавить точности и креатива должен был Мамаев.
Однако в остроте и скорости «Сельта» с первых минут превосходила «Краснодар», хотя и не реализовывала весь потенциал того же Систо из-за упрощённой игры. Однако с его фланга и пришла беда: Налдо был выманен с позиции наверх, последовала передача за спину Мартыновичу, Гранквист пошёл встречать Гвидетти. Таким образом, 3 защитника во время прострела шведа в штрафной отсутствовали. Сэйв четвёртого, Петрова, после удара Аспаса, делу не помог, ведь вернувшийся Налдо откатил мяч под голевой удар Мальо. На минуточку, крайнему защитнику команды, которая и так вела в счёте.
Миссия не выполняется
В принципе, катастрофы не случилось: «Краснодару» в любом случае нужно было забить для начала хотя бы однажды. С этой целью Шалимов выпустил Жоаозиньо (вместо сурового викинга Классона, проявившего свою гнильцу провокацией, симуляцией и отказом пожать руку сопернику) и Лаборде. Рикардо, как показалось, вышел запоздало, ведь до появления колумбийца хозяева не могли создать остроты, а то и вовсе оборонялись на своей половине поля.
Заработали фланги – стало интересно. Подача Лаборде, их на пару с Мамаевым разрыв фланга, кросс с левого – теперь «Краснодару» не хватало последнего удара.
И на этом всё...
Зато «Сельта» завершающий и контрольный удар произвела задолго до финального свистка: Жоаозиньо обрезал команду и побрёл пешочком наблюдать за тем, как Гвидетти и Аспас, которого Георгий Черданцев ласково назвал «столбиком», закрывают вопрос с интригой. «Краснодару» остаётся довольствоваться лишь тем, что движение step-by-step в Лиге Европы продолжается.
Главное, чтобы оно не превратилось в топтание на месте, а во время таких матчей и возникают подобные ощущения.
"Краснодар": Синицын, Мартынович, Гранквист, Налдо, Петров, Подберёзкин (Мамаев, 46), Газинский, Каборе, М. Перейра (Лаборде, 72), Классон (Жоаозиньо, 60), Вандерсон.
"Сельта": Альварес, Мальо, Кабраль, Фонтас, Хонни, Васс (Хосабед, 76), Радоя, Эрнандес (Бове, 86), Аспас (Ронкалья, 82), Гвидетти, Систо
Предупреждения: Каборе, 23, Газинский, 43, Гранквист, 44, Вандерсон, 47, Радоя, 55
Удаления: Каборе, 90
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Минус на минус на минус...
Состав «Краснодара» на игру с «Сельтой», честно говоря, не порадовал. На краях защиты вместо Калешина и Рамиреса действовали Мартынович с Петровым. Павел Мамаев не был готов выйти в старте, потому компанию Классону и Вандерсону впереди составил Подберёзкин, из-за чего в старт подтянулся Перейра. Травмы двух латералей, главного бомбардира, болезнь (наверное, вкупе с неудачной игрой в Виго) основного вратаря – оптимальным состав было не назвать.
Ни секунды покоя
Честно говоря, я бы не хотел быть на месте игроков «Краснодара» в начале матча, поскольку времени поднять голову и сделать лишнее касание у них не было. Первые минут 15 – время обоюдного нескончаемого прессинга, начинавшегося с нападающих. Заставить соперника ошибаться у команд получалось гораздо лучше, чем не ошибаться самим, потому мяч быстро терялся и всё начиналось заново.
Бей вперёд – игра придёт
«Сельта» провела 1-й тайм рационально: она не села к своим воротам и при этом нисколечки не раскрылась. По сути, шанс поймать соперника на контратаке «Краснодар» имел только после стандартов у своих ворот, но ими не пользовался. Ни о каких обрезах речи не шло просто потому, что гости не мудрили и забрасывали мяч вперёд на Гвидетти, а там ограниченным контингентом навязывали борьбу. «Краснодар» такой стиль особо не проповедует, но сегодня у Шалимова такой возможности в отсутствие Смолова и не было, поскольку Вандерсон в борьбе не так хорош.
Без крыльев
Опасения из первого подпункта, высказанные ещё до матча, оправдывались. Когда «Сельта» наелась своим перманентным прессингом, она всё же подсела, позволила «Краснодару» заработать несколько интересных стандартов, начались подходы вплотную к штрафной. Однако компактность в центре поля никуда не делась, а растянуть оборону без Калешина и Рамиреса было некому. Для просачивания по центру требовался грандиозный уровень взаимопонимания и техники.
И тут случилось страшное...
Владимир Быстров и Роман Шишкин в разговоре с Нобелем Арустамяном заявили, что 1-й тайм сложился для «Краснодара» нормально. И с ними можно было согласиться, поскольку хозяева избежали такого важного пропущенного мяча, идущего за полтора. В атаке «быки» шли по нарастающей, а добавить точности и креатива должен был Мамаев.
Однако в остроте и скорости «Сельта» с первых минут превосходила «Краснодар», хотя и не реализовывала весь потенциал того же Систо из-за упрощённой игры. Однако с его фланга и пришла беда: Налдо был выманен с позиции наверх, последовала передача за спину Мартыновичу, Гранквист пошёл встречать Гвидетти. Таким образом, 3 защитника во время прострела шведа в штрафной отсутствовали. Сэйв четвёртого, Петрова, после удара Аспаса, делу не помог, ведь вернувшийся Налдо откатил мяч под голевой удар Мальо. На минуточку, крайнему защитнику команды, которая и так вела в счёте.
Миссия не выполняется
В принципе, катастрофы не случилось: «Краснодару» в любом случае нужно было забить для начала хотя бы однажды. С этой целью Шалимов выпустил Жоаозиньо (вместо сурового викинга Классона, проявившего свою гнильцу провокацией, симуляцией и отказом пожать руку сопернику) и Лаборде. Рикардо, как показалось, вышел запоздало, ведь до появления колумбийца хозяева не могли создать остроты, а то и вовсе оборонялись на своей половине поля.
Заработали фланги – стало интересно. Подача Лаборде, их на пару с Мамаевым разрыв фланга, кросс с левого – теперь «Краснодару» не хватало последнего удара.
И на этом всё...
Зато «Сельта» завершающий и контрольный удар произвела задолго до финального свистка: Жоаозиньо обрезал команду и побрёл пешочком наблюдать за тем, как Гвидетти и Аспас, которого Георгий Черданцев ласково назвал «столбиком», закрывают вопрос с интригой. «Краснодару» остаётся довольствоваться лишь тем, что движение step-by-step в Лиге Европы продолжается.
Главное, чтобы оно не превратилось в топтание на месте, а во время таких матчей и возникают подобные ощущения.
Лига Европы
1/8 финала
Матч 1 - 1:2
"Краснодар" - "Сельта" 0:2
Голы: Мальо, 51, Аспас, 80
1/8 финала
Матч 1 - 1:2
"Краснодар" - "Сельта" 0:2
Голы: Мальо, 51, Аспас, 80
"Краснодар": Синицын, Мартынович, Гранквист, Налдо, Петров, Подберёзкин (Мамаев, 46), Газинский, Каборе, М. Перейра (Лаборде, 72), Классон (Жоаозиньо, 60), Вандерсон.
"Сельта": Альварес, Мальо, Кабраль, Фонтас, Хонни, Васс (Хосабед, 76), Радоя, Эрнандес (Бове, 86), Аспас (Ронкалья, 82), Гвидетти, Систо
Предупреждения: Каборе, 23, Газинский, 43, Гранквист, 44, Вандерсон, 47, Радоя, 55
Удаления: Каборе, 90
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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