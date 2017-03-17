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Александр Мостовой: у игроков "Краснодара" есть стадион, база, их на руках носят, но на поле они не умирают
Бывший полузащитник "Сельты" и сборной России Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру испанской команды в 1/8 финала Лиги Европы против "Краснодара" (2:1, 2:0).
- Что, на ваш взгляд, не получилось у отечественного клуба?
Как мне показалось, у "Краснодара" присутствовала какая-то усталость, как бы нам этого не хотелось. Для меня это непонятно. Кто-то недавно сказал: "После зимних сборов российские клубы сыграли 2-3 матча, а тренеры уже кричать, что все устали, хотя до этого коллективы месяц отдыхали, потом месяц готовились". Это проявилось в том, что сегодня "Краснодар" не бежал, не взрывался, как это делают клубы европейских чемпионатов. Это нам продемонстрировала "Сельта", которая во всех компонентах была сильнее, быстрее, смелее. В некоторых эпизодах было видно, что защитники "Краснодара" с трудом передвигаются по полю, чуть ли не падали.
- Итоговый результат - следствие силы "Сельты" или вопрос везения, подготовки и т.п.?
Это точно не вопрос везения. И в первой игре испанцы были сильнее, и в ответной, результаты заслужены. У "Краснодара" за оба матча считанное количество матчей было. "Сельта" - десятая команда чемпионата Испании, но на данный момент она сильнее "быков". Это не говорит о том, что "Краснодар" на длинной дистанции слабее, но сейчас это так. Вчера "Монако" на голову смотрелся сильнее "Манчестер Сити", будто княжеский клуб - чемпион Англии. Но это история одного матча. В этот день получилось вот так.
- Насколько серьёзную роль сыграл пропущенный россиянами гол в Виго на 90-й минуте встречи?
Безусловно, психологически он повлиял на обе команды. Испанцам, например, придал уверенности, но "Сельта" в любом случае дома должна была побеждать.
- Что для Виго означает выход клуба в четвертьфинал Лиги Европы?
(Смеётся) Если "Сельта" вылетает в Виго сегодня - их в любом случае в аэропорту встретят очень много болельщиков. С точки зрения антуража "Сельту" могу сравнить с "Ростовом", в Виго успехи клуба воспринимаются также, как в Ростове-на-Дону. Хотя Ростов - город-миллионник, а в Виго живёт тысяч 600. Так что это огромный успех для болельщиков.
- Вашу "десятку" носит Яго Аспас. Достойный наследник?
Да, Яго - достойный. Много раз говорил, что он лидер команды, и с этим он справляется. До меня ему, конечно, далеко (смеётся), но по голам в клубе он меня опередил в прошлом октябре. Ну, я не был нападающим.
- Отсутствие Фёдора Смолова в двух минувших матчах насколько сильно повлияло на "Краснодар"?
Очень сильно. Это невероятно серьёзная потеря для клуба, что было понятно ещё до того, как он выбыл. Смолов для "Краснодара", как Аспас для "Сельты".
- "Краснодар" вылетает на одной из первых стадий плей-офф Лиги Европы второй год подряд. Это вопрос отсутствия богатого международного опыта?
Я думаю, что в первую очередь это вопрос к футболистам. Все условия у них есть: шикарный стадион, невероятная база, аналогов которой я за 25 лет в Европе не видел. Игроков носят и выносят на руках, играй - не хочу! Значит, это вопрос отношения футболистов к делу. Почему не умираете на поле, когда всё есть?! Не затрагиваю тренерский штаб, который всегда отвечает за результат, но я всегда говорил, что кто бы меня не тренировал - на поле выходил я и играл так, как был готов.
- Что, на ваш взгляд, не получилось у отечественного клуба?
Как мне показалось, у "Краснодара" присутствовала какая-то усталость, как бы нам этого не хотелось. Для меня это непонятно. Кто-то недавно сказал: "После зимних сборов российские клубы сыграли 2-3 матча, а тренеры уже кричать, что все устали, хотя до этого коллективы месяц отдыхали, потом месяц готовились". Это проявилось в том, что сегодня "Краснодар" не бежал, не взрывался, как это делают клубы европейских чемпионатов. Это нам продемонстрировала "Сельта", которая во всех компонентах была сильнее, быстрее, смелее. В некоторых эпизодах было видно, что защитники "Краснодара" с трудом передвигаются по полю, чуть ли не падали.
- Итоговый результат - следствие силы "Сельты" или вопрос везения, подготовки и т.п.?
Это точно не вопрос везения. И в первой игре испанцы были сильнее, и в ответной, результаты заслужены. У "Краснодара" за оба матча считанное количество матчей было. "Сельта" - десятая команда чемпионата Испании, но на данный момент она сильнее "быков". Это не говорит о том, что "Краснодар" на длинной дистанции слабее, но сейчас это так. Вчера "Монако" на голову смотрелся сильнее "Манчестер Сити", будто княжеский клуб - чемпион Англии. Но это история одного матча. В этот день получилось вот так.
- Насколько серьёзную роль сыграл пропущенный россиянами гол в Виго на 90-й минуте встречи?
Безусловно, психологически он повлиял на обе команды. Испанцам, например, придал уверенности, но "Сельта" в любом случае дома должна была побеждать.
- Что для Виго означает выход клуба в четвертьфинал Лиги Европы?
(Смеётся) Если "Сельта" вылетает в Виго сегодня - их в любом случае в аэропорту встретят очень много болельщиков. С точки зрения антуража "Сельту" могу сравнить с "Ростовом", в Виго успехи клуба воспринимаются также, как в Ростове-на-Дону. Хотя Ростов - город-миллионник, а в Виго живёт тысяч 600. Так что это огромный успех для болельщиков.
- Вашу "десятку" носит Яго Аспас. Достойный наследник?
Да, Яго - достойный. Много раз говорил, что он лидер команды, и с этим он справляется. До меня ему, конечно, далеко (смеётся), но по голам в клубе он меня опередил в прошлом октябре. Ну, я не был нападающим.
- Отсутствие Фёдора Смолова в двух минувших матчах насколько сильно повлияло на "Краснодар"?
Очень сильно. Это невероятно серьёзная потеря для клуба, что было понятно ещё до того, как он выбыл. Смолов для "Краснодара", как Аспас для "Сельты".
- "Краснодар" вылетает на одной из первых стадий плей-офф Лиги Европы второй год подряд. Это вопрос отсутствия богатого международного опыта?
Я думаю, что в первую очередь это вопрос к футболистам. Все условия у них есть: шикарный стадион, невероятная база, аналогов которой я за 25 лет в Европе не видел. Игроков носят и выносят на руках, играй - не хочу! Значит, это вопрос отношения футболистов к делу. Почему не умираете на поле, когда всё есть?! Не затрагиваю тренерский штаб, который всегда отвечает за результат, но я всегда говорил, что кто бы меня не тренировал - на поле выходил я и играл так, как был готов.
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